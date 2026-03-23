천재교육, '고등 셀파 사회·과학 시리즈' 출시

2022 개정 교육과정 반영

천재교육은 2022 개정 교육과정을 반영한 '고등 셀파 사회·과학 시리즈'를 선보였다고 23일 밝혔다.

'고등 셀파' 시리즈는 핵심 개념 정리와 다양한 유형의 문제 풀이를 한 권으로 학습할 수 있도록 구성한 고등학교 내신 대비 기본서다.

'고등 셀파 사회 시리즈'는 통합사회와 한국사 1·2를 비롯해 현대사회와 윤리, 사회와 문화, 세계시민과 지리, 세계사 등 사회탐구 과목을 중심으로 구성했다. '고등 셀파 과학 시리즈'는 통합과학 1·2를 비롯해 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학 등 과학 일반선택 과목을 중심으로 구성된 내신 대비 기본서다.

해당 시리즈는 새 교육과정에 따른 여러 교과서를 핵심 개념과 필수 자료를 중심으로 정리해 교과 내용을 체계적이고 쉽게 이해할 수 있도록 했다. 객관식부터 고난도·서술형까지 다양한 유형의 문제를 수록해 내신 시험 대비가 가능하도록 했고, 시험 기간에 활용할 수 있는 시험 대비 문제도 구성했다.

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천재교육 관계자는 "앞으로도 2022 개정 교육과정에 맞춰 학생들이 교과 개념을 체계적으로 이해하고 내신 시험에 효과적으로 대비할 수 있도록 다양한 학습 콘텐츠를 선보일 계획"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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