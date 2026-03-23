천재교육, '고등 셀파 사회·과학 시리즈' 출시
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
2022 개정 교육과정 반영
천재교육은 2022 개정 교육과정을 반영한 '고등 셀파 사회·과학 시리즈'를 선보였다고 23일 밝혔다.
'고등 셀파' 시리즈는 핵심 개념 정리와 다양한 유형의 문제 풀이를 한 권으로 학습할 수 있도록 구성한 고등학교 내신 대비 기본서다.
AD
'고등 셀파 사회 시리즈'는 통합사회와 한국사 1·2를 비롯해 현대사회와 윤리, 사회와 문화, 세계시민과 지리, 세계사 등 사회탐구 과목을 중심으로 구성했다. '고등 셀파 과학 시리즈'는 통합과학 1·2를 비롯해 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학 등 과학 일반선택 과목을 중심으로 구성된 내신 대비 기본서다.
해당 시리즈는 새 교육과정에 따른 여러 교과서를 핵심 개념과 필수 자료를 중심으로 정리해 교과 내용을 체계적이고 쉽게 이해할 수 있도록 했다. 객관식부터 고난도·서술형까지 다양한 유형의 문제를 수록해 내신 시험 대비가 가능하도록 했고, 시험 기간에 활용할 수 있는 시험 대비 문제도 구성했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"수출하지 말고 우리가 먹자" 뒤늦게 인기 폭발…...
AD
천재교육 관계자는 "앞으로도 2022 개정 교육과정에 맞춰 학생들이 교과 개념을 체계적으로 이해하고 내신 시험에 효과적으로 대비할 수 있도록 다양한 학습 콘텐츠를 선보일 계획"이라고 했다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>