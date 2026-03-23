초고밀도 거품으로 끈적한 생활 오염 제거

엉킴 방지 롤러·셀프케어 도크 탑재

글로벌 스마트 홈 브랜드 로보락(Roborock)이 차세대 거품 진공 물걸레 청소기 'F25 에이스 프로(F25 ACE Pro)'를 출시했다고 23일 밝혔다.

로보락의 거품 진공 물걸레 청소기 'F25 에이스 프로(F25 ACE Pro)'. 로보락 AD 원본보기 아이콘

F25 ACE Pro는 로보락의 진공 물걸레 청소기 'F25 시리즈'의 최신상 모델로, 초고밀도 거품 기반 세정 기술과 강력한 흡입력으로 다양한 생활 오염을 효과적으로 제거한다.

신제품에는 로보락의 독자적인 기술인 제트포밍(JetFoaming™)이 적용됐다. 제트포밍은 소량의 세정액을 초고밀도 거품으로 변환해 분사하는 방식으로, 기존 모델 대비 강화된 묵은 때 제거 성능을 제공한다. 커피나 소스, 치약 잔여물 등 끈적한 오염도 거품이 표면을 덮어 깔끔하게 처리할 수 있다.

청소 성능도 업그레이드됐다. 2만5000파스칼(Pa)의 흡입력과 30뉴턴(N)의 하향 압력, 분당 430회 회전하는 브러시가 결합돼 건식 먼지는 물론 습식 오염까지 동시에 제거한다. 여기에 지능형 센서(DirTect™)가 바닥 오염 정도를 실시간으로 감지해 흡입력과 물 분사량을 최적화해 효율적인 청소를 돕는다.

또한 조스크래퍼(JawScrapers™) 롤러 시스템을 적용해 머리카락 엉킴을 방지했으며, 국제 인증기관인 SGS 테스트에서 머리카락 엉킴 0% 성능을 인증받았다. 플랫리치 2.0(FlatReach™) 설계를 통해 본체를 180도 눕힌 상태에서도 흡입력을 유지하며 가구 아래 깊숙한 곳까지 손쉽게 청소할 수 있다.

함께 제공되는 셀프케어 도크는 95°C 고온 세척과 열풍 건조 기능을 지원해 브러시를 위생적인 상태로 유지한다. 이 밖에도 로보락 앱과 연동하면 원격 제어 등 스마트한 홈 케어 경험을 누릴 수 있다.

로보락은 신제품 출시를 기념해 이날부터 다음달 5일까지 론칭 프로모션을 진행한다. 행사 기간 제품 구매 고객 전원에게 전용 세정액과 신세계 상품권 10만원권을 제공한다. 또한 제품 구매 후 포토 리뷰를 작성한 고객에게는 추가 롤러브러시를 증정하는 리뷰 이벤트도 마련됐다.

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로보락 관계자는 "F25 ACE Pro는 제트포밍 기술 기반의 거품 세정을 통해 까다로운 얼룩과 묵은 때를 더욱 쉽고 쾌적하게 관리할 수 있는 제품"이라며 "앞으로도 독보적인 기술력을 바탕으로 소비자의 라이프스타일에 최적화된 청소 솔루션을 선보이겠다"고 말했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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