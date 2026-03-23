티웨이항공, '출발 임박 특가' 프로모션 진행

출발 30일 이내 노선 대상

티웨이항공이 출발이 임박한 항공권을 합리적인 가격에 제공하여 여행객들의 편의를 돕고 노선 탑승률을 높이기 위한 '출발 임박 특가' 프로모션을 진행한다고 23일 밝혔다.

'출발 임박 특가' 프로모션은 출발일 기준 30일 이내의 항공편을 대상으로 한다. 기존의 단발성 프로모션에서 벗어나 매주 지속 운영될 예정이며, 탄력적인 초특가 운임을 적용해 '즉흥 여행객' 등 출발 임박 항공권이 필요한 고객에게 실질적인 혜택을 제공하는 것이 특징이다.

이번 프로모션은 국내외 주요 인기 노선인 ▲인천-푸꾸옥 ▲인천-파리 ▲인천-로마 ▲인천-프랑크푸르트 ▲인천-바르셀로나 ▲인천-시드니 ▲인천-칼리보(보라카이) ▲인천-나트랑 ▲부산-삿포로 ▲제주-후쿠오카 ▲제주-타이베이(타오위안) 노선에서 시행하며, 노선별로 최대 30%의 할인 혜택을 시작으로 향후 고객 선호도를 고려해 프로모션 대상 노선을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

특히 티웨이항공은 고객들이 출발 임박 특가 정보를 놓치지 않도록 홈페이지 및 모바일 웹(앱) 메인 화면에 전용 카테고리를 마련했다. 이를 통해 여행을 앞두고 급하게 항공권을 찾는 고객들은 언제 어디서나 임박한 일정의 특가 운임을 한눈에 확인하고 즉시 구매할 수 있어 한층 편리해진 예매 환경을 경험할 수 있다.

한편, 현재 티웨이항공은 홈페이지 카카오페이와 토스페이 등 주요 간편결제 서비스를 이용할 경우 결제 금액에 따라 최대 2만 원의 추가 할인을 받을 수 있는 이벤트를 진행중이며, 소노호텔앤리조트 이용 시 국내 숙박 30% 할인 혜택을 제공하는 등 항공권 구매를 포함한 여행 전 과정에서 고객 만족을 극대화하는 맞춤형 혜택을 선보이고 있다.

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티웨이항공 관계자는 "여행이 임박한 시점에 합리적인 가격을 찾는 고객의 니즈를 반영하여 이번 프로모션을 기획했다"며 "앞으로도 안전 운항을 최우선으로 고객의 라이프스타일에 맞춘 유연한 서비스와 혜택을 통해 고객 만족도를 강화해 나가겠다"고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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