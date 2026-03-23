DMC·도곡점 이어 세 번째

서초동·방배동·반포동·잠원동 권역 즉시 배송

오픈 기념 1만5000원 이상 무료 배송

타임딜·첫 구매 할인도 제공

컬리는 퀵커머스 서비스 '컬리나우 서초점'을 신설하고 서울 서초구 서초동·방배동·반포동·잠원동 권역 대상으로 즉시 배송 서비스를 시작한다고 23일 밝혔다.

컬리 로고. 컬리 제공 AD 원본보기 아이콘

컬리나우 서초점은 DMC, 도곡에 이은 세 번째 지점이다. 컬리는 이들 지역에서의 호응을 바탕으로 서비스 확장을 결정했다고 설명했다. 지난해 12월 기준 컬리나우 주문량은 전년 대비 약 2.5배 증가했다. 서초구는 오피스가 밀집해 있어 점심 도시락이나 간식 등의 주문이 많고, 대규모 주거 단지도 밀집해 있어 신선 식품과 밀키트, 생활용품 등을 찾는 수요도 많을 것으로 예상됐다.

컬리나우는 주 7일 상시 운영하며 오전 9시부터 오후 10시까지 주문할 수 있다. 신선 식품, 간식, 밀키트와 럭셔리·인디 뷰티, 각종 생활용품까지 6000여개 상품을 갖췄다. 베이커리와 디저트류도 빠르게 받아볼 수 있다.

컬리, 컬리나우 서초점 오픈. 컬리 제공 원본보기 아이콘

신규 프로모션도 마련했다. 다음 달 30일까지 매일 오전 9시부터 오후 1시, 오후 5시부터 오후 10시 사이 1만5000원 이상 구매한 고객에게 무료 배송을 지원한다. 컬리나우를 처음 이용하는 고객에게는 7000원 할인도 제공한다. 또 우유, 두부, 계란, 애호박, 콩나물 등 장보기 필수 상품에 대한 초저가 할인도 진행한다.

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이정언 컬리나우 그룹장은 "DMC와 도곡에서의 성공 노하우를 바탕으로 서초점 뿐 아니라 연내 컬리나우 지점의 확장도 계획 중"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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