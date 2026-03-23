앱클론, 혁신 항암신약 'AC101' 공식 명칭 '둘파타턱' 확정

WHO 국제일반명 결정…글로벌 임상 3상 순항중

항체신약 개발 전문기업 앱클론 앱클론 close 증권정보 174900 KOSDAQ 현재가 71,100 전일대비 7,200 등락률 -9.20% 거래량 212,465 전일가 78,300 2026.03.23 09:21 기준 관련기사 앱클론, 관리종목 해제…"CAR-T 치료제 개발 가속화" 앱클론 "파트너사 헨리우스, AC101 임상 3건 확대" 앱클론 "관리지정 종목 해제 요건 충족" 전 종목 시세 보기 은 중국 상하이 헨리우스바이오텍에 기술수출한 HER2 표적 항체 신약 후보물질 'AC101'의 국제일반명(INN)이 세계보건기구(WHO)를 통해 '둘파타턱(dulpatatug)'으로 최종 확정됐다고 23일 밝혔다.

현재 둘파타턱은 전이성 위암에 대해 미국, 중국, 유럽, 일본, 한국, 남미 등 세계 주요 국가에서 대규모 글로벌 임상 3상 투약이 40% 이상 진행되고 있다.

이번에 확정된 성분명은 약물이 가진 독보적인 기전과 확장성을 상징한다. 접두사 'dul-'은 기존 표준 치료제인 허셉틴과 서로 다른 HER2 도메인에 결합해 수용체를 이중으로 차단하는 강력한 시너지 효과를 의미한다. 중간 음절 '-ta-'는 암세포를 정밀하게 타격하는 항암 항체임을 명시한다. 특히 접미사 '-tug'는 변형되지 않은 표준 전장 항체 구조로서 높은 안정성을 나타내 단독 및 병용 요법은 물론 향후 차세대 혁신 기술인 ADC(항체-약물 접합체)의 백본(Backbone) 항체로 활용될 수 있는 확장성을 갖고 있다.

위암 환자 대상 임상 2상 2년 추적 조사 결과인 'ASCO 2025' 발표에 따르면, 둘파타턱은 기존 표준 치료제 대비 환자의 질병 진행 및 사망 위험을 약 80% 감소시켰다. 이는 대조군 수치를 크게 상회하는 결과로, HER2 양성 위암 1차 치료제 시장에서 계열 내 최고 신약으로서의 가능성을 확고히 입증한 것이라고 회사 측은 설명했다.

현재 둘파타턱은 위암 1차 치료제로서 표준 요법과 직접 비교하는 글로벌 임상 3상을 순조롭게 진행 중인 동시에, 적응증 확장 전략에서도 속도를 내고 있다. HER2 저발현 유방암의 경우 임상 2상 환자 모집을 완료해 데이터 분석 단계에 진입했고, HER2 표적 ADC인 'HLX87'과 둘파타턱의 병용 임상 2/3상은 유방암 1차 치료를 타겟으로 첫 환자 투여를 마쳤다.

AD

앱클론 관계자는 "둘파타턱은 당사의 항체 개발 플랫폼 기술력이 글로벌 무대에서 완벽하게 증명된 핵심 자산"이라며 "성분명 확정은 상업화가 임박했음을 알리는 신호탄인 만큼 파트너사의 공격적인 임상 3상 전개와 ADC 파이프라인 확장에 따라 중장기적 로열티 수익과 기업 가치는 더욱 극대화될 것"이라고 강조했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>