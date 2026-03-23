신제품 출시 기념 이벤트 진행

모나미는 일러스트 크리에이터 '영이의 숲'의 인기 캐릭터 꽃카와 협업한 '모나미X영이의 숲 꽃카 BP 153 신입사원 키트'를 카카오톡 선물하기 채널에서 선출시한다고 23일 밝혔다.

'모나미X영이의 숲 꽃카 BP 153 신입사원 키트'는 신입사원이 된 꽃카의 회사 생활을 담은 근무일지 콘셉트로 기획됐다.

제품은 ▲BP 153 볼펜 5본입 ▲업무일지 떡메모지 ▲펜홀더 인형 ▲양면 포토카드 2종으로 구성됐다. BP 153 볼펜은 요일별로 달라지는 직장인 꽃카의 기분 상태를 디자인에 반영했다. 또한, 실제 업무 기록처럼 활용할 수 있는 업무일지 형태의 떡메모지와 펜홀더 인형, 포토카드를 함께 담았다.

모나미X영이의 숲 꽃카 BP 153 신입사원 키트. 모나미 AD 원본보기 아이콘

해당 제품은 카카오톡 선물하기에서 선출시되며, 4월 5일까지 20% 특별 할인 혜택을 제공한다. 이후 6일부터는 모나미 스토어 및 네이버 브랜드 스토어에서 구매 가능하며, 네이버 브랜드 스토어 구매 고객에게는 타이니탄 립밤도 함께 증정한다.

모나미는 공식 유튜브 및 인스타그램을 통해 신제품 출시 기념 이벤트를 진행한다. 사회초년생 페르소나로 운영 중인 인스타그램 부계정 '모나'에서는 신제품 언박싱 콘텐츠도 선보일 예정이다. 이와 함께 카카오쇼핑페스타 기간인 오는 29일까지 선착순 쿠폰, 데일리 쿠폰팩, 카카오페이 즉시 할인 등 다양한 추가 혜택도 마련했다.

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모나미 관계자는 "이번 협업 제품은 사회초년생과 직장인들이 공감할 수 있는 캐릭터 스토리와 실용적인 구성품을 결합한 상품"이라며 "앞으로도 다양한 캐릭터 IP와의 협업을 통해 소비자들에게 새로운 즐거움을 제공할 계획이다"라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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