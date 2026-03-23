인천시는 중동 전쟁 장기화로 경영에 어려움을 겪는 수출기업을 대상으로 긴급 경영안정자금 500억원을 지원한다고 23일 밝혔다.

지원 대상은 최근 1년 이내 중동 지역에 수출 실적이 있는 중소기업과 이들 기업과 거래하는 협력기업, 납품기업 등이다.

기업당 최대 5억원에 대해 은행에서 빌린 대출금 이자 일부를 지원하는 이자차액보전 방식으로 금리 2%를 지원받을 수 있다. 융자 기간은 1년 만기 상환이 조건이다. 신청은 오는 26일부터 인천시 중소기업 맞춤형 지원시스템인 '비즈오케이(BizOK)'에서 하면 된다.

기존에 시와 군·구 등에서 경영안정자금을 지원받아 상환 중인 기업도 중복으로 신청할 수 있다. 다만 대출 가능 여부는 신청 기업이 은행에서 직접 확인해야 한다.

시는 지원 자금이 조기 소진될 경우 500억원 규모의 추가 재원을 즉시 투입할 방침이다.

또 인천지역 수출기업의 해외 판로 개척을 돕기 위해 해외 물류비 지원 대상을 지난해 70개에서 올해 100개 기업으로 늘리고, 중동 수출기업을 우선 지원하는 방안을 검토 중이다. 아울러 인천테크노파크 수출지원센터를 통해 중동 사태 관련 애로 상담 창구도 운영하고 있다.

AD

인천시 관계자는 "긴급 경영안정자금을 통해 중동 수출 기업들의 자금난을 해소하고 경영이 안정화될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>