KB운용 'RISE 미국AI테크 액티브', 나스닥 액티브 ETF 수익률 1위

GE버노바·시에나·샌디스크 등

'넥스트 주도주' 선별 편입

KB자산운용은 ' RISE 미국AI테크액티브 RISE 미국AI테크액티브 close 증권정보 495940 KOSPI 현재가 15,560 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,535 2026.03.23 개장전(20분지연) 전 종목 시세 보기 ' 상장지수펀드(ETF)가 미국 나스닥을 기반으로 한 액티브 ETF 중 수익률 1위를 기록했다고 23일 밝혔다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 지난 20일 기준 'RISE 미국AI테크 액티브 ETF'의 최근 1개월, 3개월, 연초 이후 수익률은 각각 8.92%, 24.18%, 21.79%로 집계됐다. 이는 같은 기간 미국 나스닥 기반 액티브 ETF 6종 가운데 가장 높은 수치다.

RISE 미국AI테크 액티브 ETF는 인공지능(AI) 산업의 성장 축이 단순 반도체를 넘어 인프라와 생태계 전반으로 확장되고 있다는 점에 주목하고 ▲메모리·스토리지 ▲전력·인프라 ▲광통신 등 3대 핵심축을 중심으로 포트폴리오를 구성했다.

우선 AI 고도화에 필수적인 '메모리·스토리지' 분야의 샌디스크(SanDisk)와 마이크론 테크놀로지(Micron Technology)를 포트폴리오에 편입해 탄탄한 수익 기반을 다졌다.

아울러 폭증하는 데이터 수요를 뒷받침할 '전력·인프라' 대장주 GE 버노바(GE Vernova)와 열관리 핵심 기업 버티브(Vertiv), 데이터센터 병목현상을 해결할 '광통신' 1위 기업 시에나(Ciena)와 루멘텀(Lumentum) 등을 최상위 비중으로 담아냈다.

최근 상위 편입 종목은 루멘텀(9.77%), 시에나(9.57%), 샌디스크(8.92%), GE버노바(7.53%), 마이크론 테크놀로지(7.45%), 코히런트(7.26%), 버티브(6.88%), 블룸 에너지(5.48%), 엔비디아(5.42%), 서클 인터넷 그룹(4.70%), 웨스턴 디지털(4.12%), 램리서치(3.89%) 등이다.

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육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "'RISE 미국AI테크 액티브 ETF'의 뛰어난 운용 성과는 글로벌 AI 메가 트렌드를 정교하게 분석해 핵심 수혜 영역에 선제 대응한 결과"라며 "최근 AI 투자가 전력, 통신 인프라, 메모리 등 실질적인 수혜 영역으로 확산하는 가운데 RISE 미국AI테크 액티브 ETF는 최신 트렌드에 최적화한 AI 포트폴리오를 제공하고 있다"고 말했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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