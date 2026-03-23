한전 적자·물가 부담 고려

중동 변수는 향후 반영될 듯

올해 폭염 장기화로 '전기료 폭탄' 논란까지 제기된 가운데 정부가 전기요금 인상 검토에 나선 23일 서울 한 상가 건물에 전기계량기가 설치돼 있다. 사진=강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

중동 정세 불안으로 국제 에너지 가격 상승 압력이 커지는 가운데 정부가 2분기 전기요금을 사실상 동결했다.

한국전력공사는 올해 2분기(4~6월) 연료비조정단가를 kWh당 +5.0원으로 유지한다고 23일 밝혔다. 이는 1분기와 동일한 수준이다.

2분기 연료비 산정은 2025년 12월부터 2026년 2월까지 3개월간의 무역통계가격 평균을 기준으로 이뤄졌다. 유연탄과 LNG, BC유 가격에 환산계수를 적용해 실적연료비를 산출하고, 이를 기준연료비와 비교해 조정단가를 결정하는 방식이다.

유연탄·LNG·BC유 가격을 반영한 실적연료비는 410.85원/kg으로, 기준연료비(차감 후 494.63원/kg)를 밑돌았다. 이에 따라 연료비조정단가는 -11.2원/kWh 수준으로 계산됐다.

다만 연료비조정단가는 ±5원/kWh 범위 내에서 조정되도록 설계돼 있다. 상·하한을 적용할 경우 -5.0원/kWh까지 인하가 가능한 상황이지만, 정부는 현행 단가를 유지하기로 했다.

정부는 한전의 재무 상황과 연료비 조정요금 미조정분이 상당한 점 등을 종합적으로 고려한 결과라고 설명했다. 그러면서 한전에 대해 기존 단가를 유지하는 한편, 경영 정상화를 위한 자구노력도 병행할 것을 주문했다.

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최근 중동 지역 군사적 긴장이 고조되며 국제 유가와 LNG 가격 변동성이 확대되는 상황이지만, 이번 산정에는 이러한 영향이 제한적으로 반영된 것으로 보인다. 연료비 산정이 과거 3개월 평균을 기준으로 이뤄지는 구조인 만큼, 최근 가격 상승분은 향후 조정단가에 반영될 가능성이 있다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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