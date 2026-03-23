컴퓨터 아키텍처·시스템SW 전문가

스토리지 소프트웨어 성과 창출 경험

올해 첫번째 POC 선보일 계획

데이터센터 반도체 기업 파두가 김진수 서울대 컴퓨터공학과 교수를 최고연구책임자(CRO)로 영입했다.

파두는 23일 CRO 영입을 계기로 인공지능(AI) 데이터센터에 최적화된 차세대 스토리지 시스템 개발에 본격 착수했다고 밝혔다. 관련 연구는 이미 진행 중이며, 올해 중 첫 번째 개념검증(POC)을 선보일 계획이다.

김진수 신임 CRO는 컴퓨터 아키텍처와 시스템 소프트웨어 분야에서 연구를 이어온 전문가로, 네이버 파일 시스템 개발에 참여하는 등 대규모 스토리지 시스템 설계 경험을 갖췄다.

김 CRO는 "파두는 글로벌 AI 데이터센터 생태계에서 이미 기술력을 검증받은 기업"이라며 "컴퓨터 아키텍처와 시스템 소프트웨어의 관점에서 차세대 스토리지의 새로운 가능성을 함께 열어가고 싶다"고 밝혔다.

김진수 서울대 컴퓨터공학과 교수. 파두. AD 원본보기 아이콘

파두는 최근 기업용 SSD(eSSD) 사업에서 성과를 확대하고 있다. 지난해 하반기 이후 대형 수주가 이어지며 연간 매출을 웃도는 수주 잔고를 확보했고, 올해 1분기에만 1500억원 이상의 수주를 기록했다.

또 데이터센터용 'PCIe Gen5' 컨트롤러 시장에서 경쟁력을 확보한 데 이어, 차세대 'Gen6' 제품 개발에도 성공해 올해 하반기부터 매출에 반영될 예정이다. 현재 Gen7 등 후속 제품 개발도 진행 중이다.

회사는 이러한 SSD 사업 성과를 기반으로 AI(인공지능) 워크로드에 최적화된 스토리지 아키텍처 전반을 설계·제공하는 종합 솔루션 기업으로의 전환을 추진하고 있다. 김 CRO는 해당 전략을 총괄하게 된다.

김 CRO가 이끄는 연구팀은 AI 데이터센터 전용 스토리지 시스템과 SSD 개발을 진행 중이며, 하드웨어와 소프트웨어를 통합 설계하는 방식으로 AI 워크로드에 요구되는 고용량·고속·고효율 성능을 구현할 계획이다.

파두는 올해 중 POC를 공개하며 AI 데이터센터 스토리지 분야에서의 기술 방향성과 경쟁력을 제시할 방침이다.

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남이현 파두 대표는 "김 CRO와 함께 AI 데이터센터 스토리지라는 새로운 도전을 시작하게 되어 뜻 깊다"며 "SSD를 넘어 스토리지 시스템 전체를 혁신함으로써 미래 AI 데이터센터에서 없어서는 안 될 핵심 기업으로 성장해 나가겠다"고 강조했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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