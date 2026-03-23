Hyflex 강의, 캠퍼스 실시간 연결



예비교원 디지털 역량 강화 나서

부산대학교(총장 최재원)와 부산교육대학교(총장 직무대리 이석희)가 2027년 대학 통합을 앞두고 양 캠퍼스를 실시간으로 연결하는 온·오프라인 동시 교육 프로그램을 처음으로 가동한다.

두 대학은 글로컬대학30사업을 통해 구축한 첨단 강의 인프라를 활용해, 학부·대학원생을 대상으로 'AI·디지털 역량 강화 교육'을 운영한다. 교육은 3월 20일부터 4월 3일까지 매주 금요일 총 3회에 걸쳐 진행된다.

부산대와 부산교대가 AI·디지털 동시 교육을 진행한다(왼쪽부터 부산교대,부산대 강의실). 부산대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 부산대 교육특화총괄본부 종합교원양성센터와 부산교대 미래교육원이 공동으로 추진하며, 두 대학에 구축된 Hyflex(하이브리드-플렉서블) 강의실에서 진행된다. Hyflex 시스템은 대면과 비대면 수업을 실시간으로 결합한 형태로, 캠퍼스 간 물리적 제약 없이 동일한 학습 환경을 제공하는 것이 특징이다.

이에 따라 부산대(장전동)와 부산교대(거제동) 강의실에 있는 학생들은 화상 중계와 상호작용 시스템을 통해 교수자와 실시간으로 소통하며 수업에 참여하게 된다. 이는 향후 대학 통합 이후 캠퍼스 간 이동 없이 교육 자원을 공유하는 미래형 수업 모델의 첫 적용 사례로 평가된다.

교육 과정은 단계별로 체계화했다. ▲1단계 디지털 도구 활용(AI 기반 수업 웹사이트 제작, Gemini 활용 콘텐츠 설계) ▲2단계 생성형 AI 활용(LLM 원리 이해와 멀티미디어 콘텐츠 제작 기초) ▲3단계 생성형 AI 심화(자연어 기반 코딩을 통한 맞춤형 디지털 교과서 제작·배포) 등으로 구성됐다.

또 부산대 AI융합교육원 교수진과 AIEDAP(아이에답, AI Education Alliance＆Policy Lab) 마스터 교원 등 전문가들이 강사진으로 참여해 교육의 전문성을 높였다. 이수 학생들을 보조강사로 활용해 동료 학습을 지원하는 방식으로 교육 효과도 극대화할 계획이다.

이번 프로그램은 지난해 12월부터 올해 1월까지 양 대학 재학생 522명을 대상으로 실시한 '2025 미래교원 핵심역량 진단검사' 결과를 반영해 마련됐다. 당시 예비교원들은 'AI·디지털 교육 실천 역량', 특히 'AI·디지털 학습분석 역량'이 가장 중요한 분야로 꼽았다.

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이재우 부산대 교육특화총괄본부장은 "부산대의 학문적 인프라와 부산교대의 교육 전문성을 결합해 초·중등을 아우르는 종합 교원양성체제를 구축해 나가고 있다"며 " 캠퍼스 간 경계 없는 교육 인프라를 기반으로 미래 교육을 선도할 예비교원 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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