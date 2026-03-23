코인원, KIS자산평가와 '스테이블코인 지수' 공동개발

가상자산 거래소 코인원이 국제 신용평가사 무디스 계열의 KIS자산평가와 공동 개발한 '스테이블코인 지수'를 23일 공개한다고 밝혔다.

이 지수는 미국 달러에 연동된 주요 스테이블코인의 가격 안정성과 시장 동향을 측정하기 위한 벤치마크로 코인원에서 거래 지원 중인 미국 달러 연동 스테이블코인을 대상으로 산출한다. 코인원은 기초 데이터 등 정보와 시장 자문 등을 제공했으며 KIS자산평가는 이를 기반으로 스테이블코인 지수를 기획·개발하는 역할을 맡았다.

지수는 매일 오후 4시 코인원 거래소의 가격 데이터를 기준으로 같은날 오후 5시 KIS자산평가 홈페이지 및 데이터 서비스 'KIS-Net'에 보조 지표와 함께 공시된다. 보조 지표는 스테이블 코인의 가격이 설정된 가치를 얼마나 안정적으로 유지하고 있는지 나타낸다.

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코인원 관계자는 "이번 스테이블코인 지수는 법인 투자 시장 개방과 디지털자산법 발의 등 가상자산 시장의 제도적 정비가 가속화되는 시점에 맞춰 기획됐다"며 "가상자산 시장의 공신력 있는 벤치마크로 자리 잡아 투자 판단에 길잡이 역할을 하길 기대한다"라고 말했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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