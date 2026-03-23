시범사업·거점형 돌봄 확대… 사립유치원 무상교육비·어린이집 지원도 강화

부산시교육청(교육감 김석준)이 정부의 '정부 책임형 유보통합' 정책에 발맞춰 유치원과 어린이집 간 교육·보육 격차 해소에 나선다.

영유아 대상 서비스 질을 높이기 위해 50억원 규모의 특별교부금을 투입하며 본격적인 실행 기반 마련에 들어갔다.

부산시교육청은 23일 '2026년 유보통합 추진 기본계획'을 발표하고 시범사업과 거점형 돌봄기관 운영 등을 중심으로 정책 추진에 착수했다고 전했다.

우선 유보통합의 안정적 추진을 위해 부산시와의 협력체계를 강화한다. 보육행정과 재정 구조를 분석해 '부산형 보육업무 이관 모델'을 마련하고, 확대 배치한 유보통합 보강 인력을 통해 교육지원청 중심의 구·군 단위 보육사업 추진 현황 점검과 교육·보육 여건 모니터링, 현장 의견 수렴을 병행할 계획이다.

영유아 교육·보육의 질적 수준을 높이기 위한 다양한 정책도 함께 추진된다. 주요 내용은 ▲유보통합 시범기관 운영 ▲토요형 돌봄 거점기관 운영 ▲유치원·어린이집 공동 문화예술 체험 프로그램 ▲개정 표준보육과정(0∼2세) 연수와 컨설팅 ▲어린이집 교원 역량 강화 지원 ▲영유아 정서·심리 지원 ▲안심 보육환경 조성 등이다.

특히 2024년 6월 보건복지부에서 교육부로 영유아보육업무가 이관되며 중앙정부 차원의 관리체계는 일원화됐지만, 지방에서는 여전히 교육청과 지방자치단체 간 이원화 구조가 유지되고 있다. 이에 부산시교육청은 어린이집 대상 시범사업을 지속 추진하고, 부산시와 협력한 합동 컨설팅을 통해 현장 지원을 강화할 방침이다.

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또 학부모 부담 경감을 위한 지원도 확대된다. 올해부터 사립유치원 무상교육비(월 19만원)와 어린이집 보육료 추가 지원(월 6만원)을 시행하고, 저녁·토요 돌봄 등 돌봄서비스를 병행해 양육 부담을 덜고 돌봄의 지속가능성을 높일 계획이다.

김석준 교육감은 "유보통합은 모든 영유아에게 보다 공정하고 질 높은 교육·보육 환경을 제공하기 위한 핵심 정책"이라며 "지역 맞춤형 실행체계를 기반으로 안정적인 유보통합을 추진해 나가겠다"고 말했다.

부산교육청이 50억원을 투입해 영유아 교육·보육 질 높인다. 부산교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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