신영수 대표 “임직원들에게 큰 귀감이 될 것”

CJ대한통운 CJ대한통운 close 증권정보 000120 KOSPI 현재가 109,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 113,800 2026.03.23 개장전(20분지연) 관련기사 CJ대한통운, 2026 상반기 신입사원 공채…'안전·보건' 부문 신설 [클릭 e종목]"CJ, 올리브영 IPO 리스크 소멸 판단…목표가↑" 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 전 종목 시세 보기 은 '2026년 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽' 스노보드 크로스 종목에서 동메달을 획득한 이제혁 선수를 치하하기 위해 포상식을 개최했다고 23일 밝혔다.

20일 서울 종로구 본사에서 열린 포상식에서 신영수 CJ대한통운 대표(왼쪽)이 이제혁 선수와 기념촬영을 하고 있다. CJ대한통운 AD 원본보기 아이콘

20일 서울 종로구 본사에서 열린 행사에는 신영수 CJ대한통운 대표를 비롯해 정희영 서울특별시장애인체육회 부회장, 김충식 서울특별시장애인스키협회 회장 등 주요 관계자들이 참석했다.

이 선수는 지난 8일 대한민국 스노보드 역사상 첫 패럴림픽에서 동메달을 획득했다. 2022년 베이징 동계 패럴림픽 당시 준준결승에서 탈락의 고배를 마셨던 이제혁 선수는 4년간의 노력 끝에 국제무대 시상대에 올랐다. 특히 결선 마지막 구간까지 4위에 머물며 메달 획득이 불투명해 보였지만, 끝까지 포기하지 않는 끈기와 집중력으로 역전 레이스를 펼치며 전 국민에게 감동을 선사했다.

이 선수는 "이번 동메달은 끝이 아니라 새로운 시작으로, 여기에 안주하지 않고 더 높은 목표를 향해 계속 도전할 것"이라며 "동메달을 획득할 수 있도록 든든한 지원과 응원을 아끼지 않은 CJ대한통운 임직원 여러분께 다시 한번 감사드린다"고 소감을 밝혔다.

신영수 CJ대한통운 대표는 "이 선수가 수많은 역경을 이겨내고 스스로 성과를 거둔 모습은 임직원들에게도 큰 귀감이 될 것으로 본다"면서 "소속 선수들이 세계 무대에서 마음껏 역량을 펼칠 수 있도록 지원에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

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CJ대한통운은 지난해 7월 서울특별시장애인체육회와 업무협약을 맺고 장애인스포츠단을 창단해 선수들이 훈련에만 매진할 수 있도록 안정적인 급여와 환경을 지원하고 있다. 소속 선수들은 창단 첫 해 출전한 '전국장애인체육대전'에서 금 4·은 4·동 3 등 총 11개 메달을 휩쓴 데 이어, 1월 열린 '2026 전국장애인동계체육대전'에서 스노보드·알파인스키·골볼 등의 종목에서 금 2·은 5·동 1 등 총 8개 메달을 획득하는 등 뛰어난 성적을 거뒀다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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