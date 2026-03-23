테크·라이프 부문 시너지 본격화

SoC 등 AI 영상보안 기술 개발 협력

한화비전이 글로벌 인공지능(AI) 반도체 기업 암바렐라와 차세대 영상보안 기술 개발에 나선다. 양사는 이번 전략적 파트너십 체결을 시작으로 지속적인 협업을 통해 AI 기술 경쟁력을 강화해 나간다는 방침이다.

김동선 한화비전 미래비전총괄 부사장(왼쪽)과 페르미 왕 암바렐라 대표가 지난 20일 서울 중구 더 플라자에서 파트너십 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. 한화비전 AD 원본보기 아이콘

한화비전은 암바렐라와 지난 20일 서울 중구 더 플라자에서 '기술 협력을 위한 전략적 파트너십'을 체결했다고 23일 밝혔다. 이날 행사에는 김동선 한화비전 미래비전총괄 부사장과 페르미 왕 암바렐라 대표 등 주요 경영진이 참석했다.

이날 협약에 따라 양사는 차세대 시스템온칩(SoC)을 비롯해 AI 영상보안 기술 개발을 위해 상호 협력한다.

2004년 설립된 암바렐라는 보안 카메라와 자율주행차, 로봇, 드론 등에 쓰이는 AI 처리 프로세서를 개발하는 미국 반도체 기업이다.

한화비전은 이번 전략적 파트너십을 통해 AI 기술의 적용 범위를 영상보안 이외의 분야까지 확장해 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 공고히 한다는 계획이다.

김 부사장은 "높은 기술력을 바탕으로 AI 반도체 시장에서 큰 성과를 내고 있는 암바렐라와 파트너십을 맺게 돼 기쁘다"며 "다양한 협업을 통한 지속적 기술 혁신으로 글로벌 시장을 함께 선도해 나가자"고 말했다.

왕 대표는 "시스템과 알고리즘에 대한 높은 이해와 전문성을 바탕으로 시장을 이끌고 있는 한화와 협업을 할 수 있게 돼 영광"이라며 "이번 파트너십 체결은 향후 암바렐라의 성장에 큰 영향을 끼치게 될 것"이라고 말했다.

양사의 협업은 최근 신설 지주 설립과 인적 분할을 추진 중인 한화그룹 테크 솔루션과 라이프 솔루션 부문 간 시너지 창출에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 보인다.

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한화비전을 비롯한 테크 부문은 라이프 부문 현장에 위생·안전 관리, 고객 패턴 분석 등에 AI 영상 분석 기술을 활용하는 방안을 추진하고 있다. 부문 간 시너지를 통해 발굴한 신기술은 라이프 부문에 우선 적용하고, 새 비즈니스 모델로 발전시켜 시장에 선보인다는 계획이다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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