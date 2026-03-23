올해 첫 전국연합학력평가가 오는 24일 치러진다.

이번 학력평가를 주관하는 서울시교육청은 전국 1948개 고등학교 1~3학년 학생 122만명을 대상으로 전국연합학력평가(학력평가)를 실시한다고 23일 밝혔다. 응시생 수는 고등학교 1학년 42만명, 2학년 40만명, 3학년 41만명이다. 서울에서는 289개 학교서 21만명이 응시한다.

고3 학년은 국어와 수학 영역에서 공통과목+선택과목 구조로 응시하고, 탐구 영역에서 계열 구분 없이 최대 2과목을 선택해 시험 본다.

고1, 2학년은 '2028 수능 개편안' 틀이 적용됨에 따라 국어·수학·탐구 영역에서 선택 과목 없이 동일한 기준과 내용으로 평가한다. 탐구에서 통합사회와 통합과학을 모두 응시해야만 성적이 산출되므로 주의해야 한다. 평가방식은 국어와 수학처럼 상대평가다. 고1은 학기 초에 시험이 시행되는 점을 고려해 고등학교 교육과정이 아니라 중학교 과정 내 문제를 풀게 된다.

시험은 8시 40분부터 시작된다. 종료 시각은 고3 오후 4시 37분, 탐구영역 응시 시간이 늘어난 고 1, 2는 오후 5시 10분이다.

시교육청은 성적 처리의 신뢰성을 제고하고 제반 보안 사항을 유지하기 위해 한국교육과정평가원에 성적전산처리를 의뢰할 예정이다.

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성적표는 4월 9~24일까지 약 2주간 응시 학교에서 출력할 수 있다. 영어와 한국사는 절대평가로 원점수와 등급만 기재되며, 그 밖의 영역(과목)은 9등급 상대평가로 표준점수, 백분위, 등급이 나온다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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