F&B 15만원 혜택 담은 봄 패키지 선봬… 키즈 콘텐츠·베이비 상품도 강화

파라다이스 호텔 부산이 따뜻한 봄을 맞아 미식과 휴식을 동시에 즐길 수 있는 '봄캉스' 패키지를 선보인다.

파라다이스 호텔 부산은 오는 4월 30일까지 약 15만원 상당의 식음(F&B) 혜택을 담은 '스프링 고메' 객실 패키지를 운영한다.

이번 패키지는 디럭스 객실 1박과 함께 호텔 내 식음 업장 이용 혜택을 결합한 상품이다. 이용객은 이탈리안 레스토랑 '라스칼라', 중식당 '남풍', 로비 라운지 '크리스탈 가든' 가운데 하나를 선택해 대표 메뉴를 즐길 수 있다.

'라스칼라 타입'은 데일리 수프와 파스타(토마토·크림·오일 중 선택), 마르게리타 피자로 구성된 2인 다이닝 세트를 제공한다. '남풍 타입'은 새우와 전복, 오징어 등 해산물이 풍부하게 들어간 팔진해물탕면과 모둠 딤섬 10피스로 구성됐다.

여유로운 분위기를 선호하는 고객을 위한 '크리스탈 가든 타입'은 각종 타르트와 베이커리, 차로 구성된 애프터눈 티 세트와 샴페인 2잔이 포함돼 봄날의 감성을 더한다.

모든 패키지 이용객에게는 오션 스파 '씨메르'와 야외 오션스파 풀을 온종일 이용할 수 있는 혜택이 제공된다. 여기에 어린이를 위한 BMW 키즈 드라이빙과 엔터테인먼트 공간 '플레이 랩'도 1박당 1회 이용할 수 있다.

또 가족 고객을 겨냥한 '프리미엄 베이비 컴포트' 패키지도 새롭게 출시됐다. 해당 상품은 객실 1박과 함께 프랑스 패밀리 라이프스타일 브랜드 아뜰리에슈의 까레(블랭킷) 제품을 제공한다.

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아뜰리에슈는 유기농 코튼 소재와 감각적인 디자인으로 알려진 브랜드로, 국내에서도 '육아 필수템'으로 주목받고 있다. 해당 패키지는 5월 30일까지 판매되며 자세한 내용은 호텔 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

파라다이스 호텔 부산 관계자는 "봄을 맞아 대표 식음 업장의 미식 콘텐츠를 경험할 수 있는 객실 상품을 마련했다"며 "가족 단위 고객을 위한 패키지도 함께 선보인 만큼 따뜻한 봄날 호텔에서 여유로운 시간을 보내시길 바란다"고 말했다.

크리스탈 가든 애프터눈 티 세트. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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