본경선 D-데이 앞두고 강기정·신정훈 대주교 동행…정치권 ‘연대 해석’
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23일 옥현진 대주교 예방…통합 과정 갈등 조정·상생 방안 논의
대학 시절 민주화운동 인연·가톨릭 신자 공통점도 주목
정치권 “연대 신호 해석 가능하지만 경선 흐름 더 지켜봐야”
더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 본경선을 앞두고 강기정·신정훈 후보가 23일 천주교 광주대교구장을 함께 예방한다. 경쟁 국면에서 나온 공동 일정이다. 정치권에서는 단일화 또는 연대 신호 아니냐는 해석도 나온다.
강 후보와 신 후보는 이날 오후 3시 옥현진 대주교를 만난다. 오는 7월 1일 통합특별시 출범을 앞두고 통합 과정에서 제기될 수 있는 지역 갈등 조정과 상생 방안을 두고 의견을 나눌 예정이다.
왼쪽부터 신정훈·강기정 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 후보. 송보현 기자
두 후보는 대학 시절 민주화운동을 함께한 인연이 있고 가톨릭 신자라는 공통점도 있다.
이 자리에서는 지역 사회 화합과 연대, 사회적 약자에 대한 배려, 공동체 회복과 함께 광주·전남 통합 과정에서 예상되는 갈등 조정 문제 등이 함께 논의될 것으로 알려졌다.
신 후보 측은 이번 동행이 경쟁을 넘어 통합과 협력의 메시지를 지역사회에 전달하는 의미를 갖는다고 밝혔다. '원팀 정신'과 책임 있는 경쟁을 보여주는 자리라는 설명이다.
강 후보는 "경선이라는 치열한 과정에 있지만, 저와 신정훈 후보는 대학 시절부터 더 나은 세상을 꿈꾸며 뜻을 함께해온 오랜 동지였다"며 "통합이 부강한 광주·전남 시대를 여는 주춧돌이 될 수 있도록 공동의 지혜를 모으겠다"고 말했다.
신 후보는 "본경선은 경쟁의 과정이지만 전남과 광주의 미래를 놓고 갈등과 분열로 가서는 안 된다"며 "경쟁은 치열하게 하되 결과는 하나로 모아내는 통합의 정치가 필요하다"고 말했다.
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지역 정치권에서는 이번 공동 일정이 단순한 예방을 넘어선 정치적 신호라는 해석도 나온다. 한 정치권 관계자는 "(본경선을 앞둔 시점에서 나온)공동 행보라는 점에서 정치적 메시지가 없다고 보기는 어렵다"며 "다만 실제 연대나 단일화로 이어질지는 경선 흐름을 더 지켜봐야 할 것"이라고 말했다.
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