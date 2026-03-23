"삼성SDI, 1Q 실적 저점…하반기부터 흑자 전환"[클릭 e종목]

"전고체 전망보다 실적이 더 관건"

삼성SDI 삼성SDI close 증권정보 006400 KOSPI 현재가 400,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 402,500 2026.03.23 개장전(20분지연) 관련기사 까다로워진 투자 환경...신용미수대환, 추가 투자금 모두 연 5%대 금리로 까다로워진 투자 환경...그래도 기회는 있다? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 까다로워진 국내 증시...변동성 속에서도 기회는 있다? 저가매수자금 4배까지 전 종목 시세 보기 가 올해 하반기부터 흑자를 거둘 것이라는 전망이 나온다.

23일 NH투자증권은 이같은 배경에 삼성SDI의 목표주가를 49만원으로 2.1% 상향 조정하고 투자의견 '매수'를 유지했다. 전 거래일 종가는 40만500원이었다.

올해 1분기 삼성SDI의 예상 실적은 매출 3조4940억원, 영업손실 2756억원으로 예상했다. 전년 동기 대비 매출은 10.0% 늘어나고 적자 규모는 36.4% 줄어든 규모다. 미국의 첨단제조생산 세액공제(AMPC) 849억원을 제외하면 영업손실은 3605억원에 달할 것으로 추정된다. 전체 사업부가 비수기 영향으로 판매 둔화가 이어질 것으로 보인다. 원·달러 환율 외에는 일회성 요인도 없을 것이라는 분석이다.

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NH투자증권이 꼽은 올해 삼성SDI 주가 주요 변수는 적자폭 축소와 전고체 사업 구체화다. 올해 전체 실적은 매출 15조1720억원, 영업손실 3280억원으로 내다봤다. 영업손실 규모 시장전망치(컨센서스) 5010억원 대비 양호할 것으로 판단했다. 유럽 내 중국산 전기차(EV) 최저가격 규정 도입으로 EV2, 아이오닉3의 판매 호조를 예상하고, 주요 고객사들로부터 5000억원에 달하는 보상금 수취가 예상되기 때문이다. 1분기 실적을 저점으로 매 분기 개선되면서 수급도 유입될 것으로 전망했다.

전고체 사업 구체화는 수원 양산 팹 투자 발표, 소재 공급망 선정, 신규 고객사 확보 발표 등이 포함된다. 주민우 NH투자증권 연구원은 "연초 이후 전고체 관련 기대감이 주가에 선반영된 만큼 현 주가에서는 전고체 모멘텀보다 실적이 더 유의미한 변수로 작용할 것"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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