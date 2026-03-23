신제품 출시 이벤트 1등 LAFC 홈경기 티켓 증정

파리바게뜨가 국가대표팀 주장 손흥민의 소속팀 미국 메이저리그사커(MLS) 구단 LAFC와 협업한 'LA올레 케이크'를 출시하고 사전예약 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 신제품은 정통 미국식 치즈케이크에 쿠키를 더한 제품으로, 초코 생크림과 쿠키 크럼블, 치즈 생크림이 어우러진 것이 특징이다. LAFC 구단을 상징하는 매트 블랙과 메탈릭 골드 컬러를 활용해 디자인했으며 케이크 구매 시 LAFC 선수단의 모습을 담은 케이크 픽도 제공한다.

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파리바게뜨가 23일 출시, 사전예약을 시작한 'LA올레 케이크'.(사진제공=파리바게뜨) AD 원본보기 아이콘

파리바게뜨는 신제품 출시를 기념해 '파바앱' 단독 사전예약 이벤트를 진행한다. 이날부터 다음 달 1일까지 파바앱을 통해 'LA올레 케이크'를 구매하면 이벤트에 자동 응모된다. 추첨을 통해 1등 2명에게는 LAFC 홈경기 티켓 2매와 500만원 상당의 여행상품권을, 2등 20명에게는 파바앱 5만원 교환권을 제공한다. 당첨자는 다음 달 9일 발표되며, 제품은 다음 달 3일부터 5일까지 매장에서 픽업할 수 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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