‘얼먹’ 레시피, SNS서 입소문
하루 약 20만개씩 판매

오리온 ‘쉘위’, 출시 50일만에 1000만개 판매 돌파
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오리온 생크림 디저트 '쉘위'가 출시 50일 만에 누적 판매량 1000만개를 돌파했다.


23일 오리온에 따르면 쉘위를 출시한 지 50일 만에 누적 판매량 1000만개를 넘어섰다. 하루 평균 약 20만개를 판매한 셈이다.

이러한 '셸 위 열풍'에는 소비자들의 온라인 입소문이 결정적인 역할을 했다. '얼먹'(얼려 먹기) 트렌드에 따라 셸 위를 얼려 먹는 레시피가 확산하는가 하면, 두쫀쿠 대신 쉘위를 선물하는 깜짝 카메라 형식의 소비자 콘텐츠가 조회 수 270만 회를 기록하는 등 SNS에서 쉘위를 다양하게 즐기는 방식들이 화제를 불러 모았다. 이에 일부 판매처에서는 품귀 현상이 빚어지기도 했다.


쉘위는 26%의 독보적인 크림 함량과 가성비로 출시 전부터 온라인 커뮤니티 인기 순위 상위권에 오르는 등 소비자들의 기대감을 모았다. 출시 이후에는 오리온 공식 유튜브와 인스타그램의 쉘위 관련 콘텐츠 조회수가 약 700만 회에 달하며 그 인기를 증명했다.

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국내 인기에 힘입어 해외 바이어들의 출시 요청도 이어지고 있다. 오리온은 현지 수요에 맞춰 주요 현지 유통 채널을 통해 미국 수출을 시작할 예정이다.


허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
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