'2026년 강원 비건 푸드 페스타' 수도권 대상 사전 홍보 나서

강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)은 오는 6월 춘천에서 개최 예정인 '2026년 강원 비건 푸드 페스타'의 사전 홍보를 위해, 3월 27일부터 29일까지 3일 간 서울무역전시컨벤션센터 세텍(SETEC)에서 열리는 '제10회 비건페스타(채식축제)&그린페스타(친환경축제)'에 참가해 홍보부스를 운영한다고 23일 밝혔다.

'2026년 강원 비건 푸드 페스타' 포스터. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 홍보부스 운영은 채식 및 친환경 생활방식에 관심이 높은 수도권 방문객을 대상으로 '2026년 강원 비건 푸드 페스타'를 널리 알리고 행사 참여를 유도하기 위한 사전 홍보 활동의 일환으로 추진된다.

특히 국내 최대 규모의 채식·친환경 박람회를 찾는 관람객을 대상으로 강원의 청정 자연환경과 연계한 채식 관광 자원을 소개함으로써 행사 인지도 제고와 관광객 유치 효과를 기대하고 있다.

재단은 행사 기간 동안 홍보부스를 통해 '2026년 강원 비건 푸드 페스타'의 행사 일정과 주요 프로그램을 소개하고, 강원의 자연환경과 연계한 채식 식문화와 지속 가능한 관광 자원을 함께 홍보할 계획이다.

'2026년 강원 비건 푸드 페스타'에서는 ▲비건(채식) 요리 체험 행사 ▲비건(채식) 로컬푸드(지역 특산물) 홍보관 ▲비건 라이프 스타일(채식·친환경 생활방식)을 주제로 한 대담회 등 다양한 순서가 진행될 예정으로, 참가자들이 자연 친화적 먹거리와 채식 생활방식을 직접 체험할 수 있는 장이 될 예정이다.

강원관광재단 최성현 대표이사는 "최근 채식과 친환경 소비에 대한 관심이 높아지는 가운데 관련 박람회에 참가해'강원 비건 푸드 페스타'를 널리 알리고자 한다"며 "수도권 관광객들이 강원특별자치도를 방문해 비건 음식과 지속 가능한 생활방식을 직접 체험할 수 있는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

AD

한편 '2026년 강원 비건 푸드 페스타'는 6월 13일부터 14일까지 춘천 먹거리복합문화공간 화동2571에서 개최될 예정이며, 비건 음식 체험과 다양한 행사를 통해 지속 가능한 먹거리 문화 확산에 기여할 계획이다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>