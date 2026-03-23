국제 사회 이니셔티브 이끈 전략가

'피벗 투 아시아' 핵심 설계자 역할

미국의 대표적인 '아시아 전문가'로 꼽히는 커트 캠벨(Kurt Campbell) 회장은 최근까지 조 바이든 전 미국 행정부에서 국무부 2인자인 부장관을 역임한 인물이다. 2024년 2월부터 지난해 1월까지 재임했다. 현재는 미국 워싱턴D.C.에 본사를 둔 글로벌 전략 자문사 '더 아시아 그룹(The Asia Group·TAG)'의 회장을 맡아, 글로벌 기업 경영진에게 지정학적 역학 관계 변화에 따른 비즈니스 전략을 조언하고 있다.

커트 캠벨 더 아시아그룹(The Asia Group·TAG) 회장. TAG AD 원본보기 아이콘

캠벨 회장은 지난 40여년간 국제 사회의 주요 이니셔티브를 이끌어 온 전략가로 평가받는다. 바이든 행정부에서 2021년 백악관 국가안전보장회의(NSC) 인도·태평양 조정관으로서 북한을 비롯한 한반도 문제, 중국과의 패권 경쟁에 대응한 미국의 아시아 정책을 총괄했다.

그는 2009년부터 2013년까지 버락 오바마 전 미국 행정부에서 국무부 동아시아·태평양 담당 차관보로 재직했다. 캠벨 회장은 미국의 외교·안보 축을 아시아·태평양으로 이동시키는 '피벗 투 아시아(Pivot to Asia)'의 핵심 설계자 역할을 수행했다. 2016년 발간한 저서 '더 피벗'에는 중국의 부상에 맞서 한·미·일 등 기존 동맹을 강화하고 인도·태평양 국가들과 긴밀한 관계를 구축해야 한다는 주장이 담겨있다. 한미 관계에 정통하고 동맹의 중요성에 누구보다 무게를 두는 핵심 인사로 평가된다.

그의 폭넓은 전문성은 군과 학계를 아우르는 다양한 이력에 기인한다. 미 해군 예비역 장교로 합동참모본부와 해군작전전략자문단에서 근무했다. 하버드대 과학 및 국제관계 센터의 부소장과 케네디 공공정책대학원의 공공정책 및 국제관계학과 조교수로 근무하며 학술적 깊이를 쌓았다.

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한편 현재 캠벨 회장이 이끄는 TAG는 인도·태평양 지역 진출을 희망하는 글로벌 기업들을 지원하는 전략 자문사다. 전직 고위 공무원, 언론인, 컨설턴트, 변호사, 투자 은행가 등 풍부한 현장 경험을 갖춘 전문가로 구성된 팀을 바탕으로 시장 진입부터 사업 확장까지 아우르는 통합 전략 서비스를 제공하고 있다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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