전기 동력차 생산시설 MOU



신차 '필랑트' 관용차 구매도

부산시가 르노코리아와 미래차 산업 협력 강화를 위해 전략적으로 손잡는다. 부산시가 관용 차량으로 '필랑트'를 구매하는 행사가 함께 진행된다.

부산시(시장 박형준)는 23일 오후 3시 시청 국제의전실에서 르노코리아와 투자협약과 신차 출시를 계기로 미래차 산업 생태계 조성과 글로벌 모빌리티 허브 도약을 위한 전략적 협력에 나선다고 알렸다.

이날 행사에 박형준 시장과 니콜라 파리 르노코리아 대표이사를 비롯해 김봉철 디지털경제실장, 상희정 르노코리아 부사장 등이 참석해 협력 방향과 실행 과제를 논의한다.

행사는 전기 동력차 생산시설 투자협약 체결과 신차 '필랑트(FILANTE)' 부산시 관용차 구매 행사로 이어진다. 르노코리아는 '2025 APEC CEO 서밋 코리아'에서 부산공장 전기 동력차 설비 증설을 포함한 신규 투자계획을 제출했으며 이번 협약은 이에 따른 후속 조치다.

이번 설비 투자로 부산공장은 내연기관과 하이브리드, 전기 동력차를 모두 생산할 수 있는 유연 생산체계를 갖추게 된다.

'필랑트'는 르노코리아의 주력 신차로 르노그룹 중장기 전략 'International Game Plan 2027'의 핵심 차종이다. 올해 1월 글로벌 공개 이후 3월 출시됐으며 출시 전 7000대 이상의 사전 계약을 기록했다. 향후 해외 시장 확대를 통해 글로벌 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대된다.

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시는 르노코리아와의 협력을 바탕으로 미래차 산업 생태계 고도화를 추진한다. 수출주도형 미래차 기술지원, 핵심부품 상생협력 연구개발, XR 기반 디지털트윈 시스템 구축, 자이언트캐스팅 공용센터 조성 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

박형준 시장은 "르노코리아는 부산 제조업의 중추 기업"이라며 "이번 투자협약과 신차 출시가 미래차 산업 전환의 계기가 될 것"이라고 말했다. 이어 "글로벌 미래차 생산 거점으로 도약할 수 있도록 협력을 강화하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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