AI 가상 아이돌 '뉴라' 판교서 데뷔…경콘진, IP 기획 전시

23일부터 내달 8일까지 '팝업7@판교'

K설화 등 사업 영역 확장 예고

경기콘텐츠진흥원은 23일 인공지능(AI) 기술로 제작한 버추얼 아이돌 캐릭터 전시 '별에서 온 첫 만남, 뉴라'를 개최한다. 다음 달 8일까지 성남 판교 경기콘텐츠코리아랩 7층 전시관 '팝업7@판교'에서 관람객을 맞이한다.

우수 콘텐츠 기업과 창작자의 성과를 대중에게 소개하는 기획 행사다. 열두 개 별자리 세계관을 바탕으로 탄생한 가상 아이돌 뉴라를 최초로 공개한다. 크리에이티브 스튜디오 프롬레코드에서 이미지와 영상 생성형 AI 기술에 고품질 3차원(3D) 도구를 연계해 실제와 흡사한 시각적 결과물을 구현했다.

AI 기술력은 이미 글로벌 대형 프로젝트를 통해 검증을 마쳤다. 이수만 프로듀서가 기획한 중국 걸그룹 A2O MAY의 미니 앨범 1집 타이틀곡 뮤직비디오 제작에 참여했다. 프롬레코드는 이번 전시를 기점으로 한국의 설화와 문화적 요소에서 영감을 얻은 이야기 기반 캐릭터 영역으로 사업을 확장한다.

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전시는 주말과 공휴일을 제외한 평일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영한다. 누구나 무료로 관람할 수 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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