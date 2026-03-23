대중교통 사각지대 해소 기대

운행 지역 데이터 기반의 노선 개편

교통취약지역 맞춤형 설계

경기도, 총 58개 지역 320대 운행 중

경기도가 23일부터 대중교통 기반시설이 부족해 불편을 겪는 여주시 산북·금사면, 흥천면 지역에 수요응답형 교통수단(DRT)인 '똑버스' 4대를 투입해 정식 운행에 돌입했다.

똑버스. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

여주시 산북·금사·흥천면은 낮은 인구 밀도와 기존 시내버스의 심한 노선 굴곡도로 인해 배차 간격이 길었다. 이로 인해 지역 주민들은 원하는 시간에 이동하기 어려운 근본적인 대중교통 결핍을 겪었다.

도는 이같은 여주시의 '대중교통체계 개편 확대 사업' 연구 결과를 바탕으로 똑버스를 해당 지역에 우선 도입하기로 결정했다. 똑버스는 정해진 노선 없이 승객이 호출하면 인공지능(AI)이 실시간으로 최적의 경로를 생성해 운행하는 신개념 교통통합플랫폼 서비스다.

부르면 오는 맞춤형 버스의 위력은 이미 확실한 수치로 입증됐다. 지난해 여주시 가남읍에 똑버스 5대를 선도적으로 도입하며 기존 시내버스 노선을 8대에서 6대로 효율화한 결과, 하루 평균 이용객이 224명에서 504명으로 무려 225% 폭증하며 대중교통 개편 사업의 성공을 증명했다.

이번 신규 운행으로 경기도 내 똑버스 운행 지역은 총 58개 시군, 320대로 확대돼 도민들의 대중교통 편의성이 크게 개선될 전망이다. 똑버스는 지난해 말 기준 누적 이용객 1197만명을 돌파했으며, 2025년 8월 기준 이용자 만족도 조사에서도 84.7점의 높은 점수를 기록해 도민 체감도가 탁월한 것으로 나타났다.

똑버스는 경기도 통합교통플랫폼 '똑타' 앱을 통해 간편하게 호출할 수 있다. 특히 스마트폰 사용이 익숙하지 않은 고령층도 전용 콜센터를 통한 전화 호출이 가능해 정보 소외 계층 없이 누구나 혜택을 누릴 수 있다.

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이관행 경기도 광역교통정책과장은 "여주시 똑버스 확대 운행은 그간 소외됐던 교통 사각지대 주민들의 실질적인 이동권을 보장하기 위한 맞춤형 교통 서비스"라며 "앞으로도 똑버스를 통해 도민들이 체감할 수 있는 편리한 교통 환경을 지속적으로 만들어 나가겠다"고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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