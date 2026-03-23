경기도가 소규모 노후주택 집수리 고민을 덜어주기 위해 찾아가는 무료 기술 자문을 올해 35곳에서 추진한다.

경기도는 20년 이상 된 공시가격 9억원 미만 단독주택은 1200만원까지 지원하고, 15년 이상 된 30가구 미만 소규모 단지 노후 공동주택의 경우 최대 1600만원을 지원한다고 23일 밝혔다.

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천병문 경기도 도시재생과장은 "지난 3년간 기술 자문을 실시하며 전문가의 자문 하나하나가 도민들의 안전과 삶의 질을 실질적으로 개선할 수 있다는 점을 확인했다"며 "앞으로도 열악한 주택을 효율적으로 개선해 수혜자가 만족하는 현장 중심의 다양한 지원책을 마련하겠다"고 말했다.

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경기도는 2023년부터 3년간 15개 시군 총 140곳을 대상으로 건축시공 및 설비 분야 전문가가 집수리 현장에 직접 방문해 단열, 방수, 도장 등 주요 공종과 반지하 침수 방지 시설 공사 등에 대한 자문을 진행해 왔다. 올해는 시군에서 추천한 35곳을 대상으로 기술 자문을 추진한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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