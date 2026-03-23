강북구, '강북형 웰니스 관광지' 10곳 공모…내달 8일까지 접수
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
힐링·한방·자연치유 등 6개 테마
서울 강북구(구청장 이순희)가 지역 내 관광자원을 발굴·육성하기 위해 '강북형 웰니스 관광지' 공모를 진행한다. 접수는 이달 23일부터 4월 8일까지다.
강북 웰니스 관광지 모집 안내문. 강북구 제공.
AD
공모 분야는 힐링·명상, 뷰티·스파, 자연치유, 한방, 푸드, 스테이 등 6개 테마다. 강북구에 소재한 사업체 중 웰니스 관련 관광 콘텐츠나 프로그램 운영이 가능한 곳이면 신청할 수 있다.
심사를 거쳐 최종 선정된 10개 사업체에는 맞춤형 컨설팅, 관광 콘텐츠 및 프로그램 개발, 시그니처 프로그램 시범운영, 홍보·마케팅 교육 등이 지원된다.
구는 북한산을 중심으로 한 자연환경과 문화자산을 활용해 강북구만의 차별화된 웰니스 관광 생태계를 구축한다는 계획이다. 세부 사항과 신청 서식은 강북구청 홈페이지 고시·공고란에서 확인할 수 있다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"수출하지 말고 우리가 먹자" 뒤늦게 인기 폭발…...
AD
이순희 구청장은 "강북구가 도심 속 진정한 쉼을 선사하는 웰니스 관광의 중심지로 자리매김할 수 있도록 역량 있는 사업체들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>