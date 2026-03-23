주민 1만명 탄원서 국토부에 전달

경부선 지하화와 통합 요구 대안 제시

서울 영등포구(구청장 최호권)가 '수색~광명 고속철도 건설사업' 노선이 학교와 대규모 아파트 단지 하부를 관통한다며 국토교통부에 전면 재검토를 요구하고 나섰다고 23일 밝혔다.

주민 1만여 명의 탄원서를 국토교통부에 전달하는 최호권 영등포구청장. 영등포구 제공. AD 원본보기 아이콘

최호권 구청장은 지난 20일 여의도 주택도시보증공사 서울서부지사에서 국토부 제2차관을 만나 주민 탄원서를 전달했다. 탄원서는 지난 2월 11일부터 3월 6일까지 서명운동을 통해 마련됐으며, 노선 영향권에 포함된 6개 동 주민 1만686명이 참여했다.

현재 검토 중인 노선안은 신길뉴타운 대규모 아파트 단지와 주거밀집지역, 대길·대방초등학교, 신길중학교 인근 하부를 시속 230㎞의 고속열차가 통과하도록 설계돼 있다. 학교 통학로 인근에 설치될 대형 환기구와 공사 중 소음·진동·분진으로 인한 생활환경 피해와 학생 안전 문제가 꾸준히 제기돼 왔다.

구는 단순 노선 조정이 아닌 사업 전반의 재검토를 요구했다. 핵심은 2024년 1월 국회를 통과한 '철도 지하화 특별법'을 근거로 경부선 지하화 사업과의 통합 추진이다. 구는 기존 경부선 하부를 활용하면 주민 피해를 줄이는 동시에 중복 투자를 막아 예산 효율성도 높일 수 있다고 주장했다. 통합 추진이 어려울 경우 차선책으로 주택가와 학교를 우회하는 '시흥대로~여의대방로' 노선을 우선 검토할 것도 요구했다.

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최 구청장은 "주민의 생명과 안전을 최우선으로 고려하는 것이 모든 사업의 출발점이 돼야 한다"며 "사업 전 과정에서 주민 의견이 충분히 반영될 수 있도록 끝까지 함께 대응하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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