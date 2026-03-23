"美, 이스라엘에 '호르무즈 개방 위해 전쟁 연장' 뜻 전달"[미국-이란 전쟁]

이스라엘 방송 보도

미국이 호르무즈 해협 재개방을 위한 군사 작전에 앞으로 수주가 더 소요될 수 있다고 이스라엘 측에 전한 것으로 알려졌다.

이스라엘 채널12는 22일(현지시간) "미국이 도널드 트럼프 미국 대통령의 '48시간 내 호르무즈 해협 개방' 최후통첩에 이란이 응하지 않을 경우 미군은 작전 수행 시간을 확보하기 위해 전쟁 기간을 연장할 것이라고 이스라엘에 전했다"고 보도했다.

해당 보도에 따르면 미국 백악관 관계자들은 이스라엘 측에 전략 변화가 필요하다고 강조했다. 또 미국 정부는 전 세계 석유 물동량의 20%가 통과하는 핵심 항로인 호르무즈 해협을 이란이 볼모로 잡는 상황을 더는 허용하지 않겠다고 밝혔다.

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특히 미 관계자들은 이번 작전의 목적에 대해 "이란 정권이 내부에서부터 붕괴하도록 유도할 것"이라고 언급한 것으로 전해졌다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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