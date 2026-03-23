영양·복약·심리상담 통합 제공

가정 방문형 서비스

서울 용산구(구청장 박희영)가 재가 암환자와 가족을 직접 찾아가는 통합 건강관리 서비스 '용케 이긴다! 용암케어'를 4월부터 운영한다.

이 사업은 암환자가 병원 치료 이후에도 가정에서 안전하게 일상을 유지할 수 있도록 영양관리·복약지도·심리상담 등 보건의료 서비스를 제공하는 방문형 프로그램이다.

용산구청 전경. 용산구 제공. AD 원본보기 아이콘

서비스별로 담당 전문가가 직접 가정을 찾는다. 영양사는 냉장고 식재료와 식생활 환경을 점검하고 환자 상태에 맞는 식단과 조리법을 안내한다. 약사는 다제 약물 복용자를 대상으로 맞춤형 복약지도를 실시하며, 환자와 가족에게 심폐소생술 등 응급처치 교육도 제공한다. 전문 심리상담사는 암 진단·치료 과정에서 환자와 가족이 겪는 불안과 두려움을 나누며 심리적 회복을 돕는다.

경제적 부담 경감을 위한 연계 지원도 마련했다. 암환자 의료비·가발구입비 지원, 가정 방역 소독, 반려동물 위탁 사업 등 관련 기관과 연결해 실질적인 도움을 제공할 계획이다.

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박희영 구청장은 "암 치료 이후에도 환자와 가족이 겪는 신체적·정서적 부담은 여전히 크다"며 "가정 방문 서비스를 통해 재가 암환자의 회복을 돕고 안정적인 일상생활을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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