30개 역세권 중심 생활권 구상

블록단위 통합개발 전환

서울 강남구(구청장 조성명)가 오는 26일부터 4월 1일까지 '강남스타일 10분 도시, 주민과 도시의 미래를 그리다' 주민설명회를 세 차례 연다.

강남 10분도시 프로젝트 주민설명회 포스터. 강남구 제공. AD 원본보기 아이콘

'강남스타일 10분 도시'는 걸어서 10분 안에 일자리·문화·여가·교육 등 일상 서비스를 누릴 수 있는 생활권을 조성하는 구상이다. 서울시 '2040 서울도시기본계획'의 보행일상권 개념을 강남의 도시 구조에 맞게 적용한 모델로, 강남구 내 30개 지하철역을 중심으로 생활기능을 강화한다. 기존 필지 단위 개발 방식에서 블록 단위 통합개발로 전환해 이면도로와 골목길까지 정비하는 것이 핵심이다.

설명회는 강남구 총괄계획가인 김인희 박사가 핵심 개념과 생활권별 발전 방향, 공간계획을 발표한 뒤 주민 질의응답 순으로 진행된다. 일정은 ▲26일 오후 3시 강남구민회관 대강당 ▲31일 오후 3시 광림아트센터 장천홀 ▲4월 1일 오후 3시 강남구민회관 대강당이며 관심 있는 주민 누구나 참여할 수 있다.

강남구는 지난해 9월부터 동별 주민자치위원회 의견청취와 온라인 설문을 진행했고, 12월에는 '강남비전 50인 대표단'과 토크콘서트를 열었다. 이번 설명회도 이런 참여 과정의 연장선이다. 구는 설명회 의견을 반영해 실현 가능성과 우선순위를 점검하고 실행계획을 구체화할 방침이다.

국제 교류도 이어지고 있다. 지난해 스페인 바르셀로나 포럼에서 이 구상을 소개했고 프랑스 전문가들과 공동 세미나를 가졌다. 올해 2월에는 덴마크 도시계획 전문가가 강남구를 방문해 정책 방향을 논의했다.

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조성명 구청장은 "10분 도시는 단순한 편의 개선이 아니라 주민의 일상을 도시 구조 차원에서 근본적으로 바꾸는 일"이라며 "골목길부터 역세권까지 균형 있게 정비해 세계가 주목하는 글로벌 미래도시 강남을 실현하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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