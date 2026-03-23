이찬진 금감원장 초청 전체회의

"올해 금융소비자 보호 달성 목표"

공정, 신뢰 금융시장 구축 공감대

재계와 금융계가 미국-이란 전쟁 등 지정학 리스크와 인공지능(AI) 확산에 따른 금융 환경 변화로 불확실성이 커지는 상황에서 금융소비자 보호와 공정한 시장 질서 확립을 핵심 과제로 제시했다.

대한상공회의소 금융산업위원회는 23일 상의회관에서 이찬진 금융감독원 원장을 초청해 제45차 전체회의를 가졌다.

이 자리에는 김신 SKS PE 부회장, 편정범 교보생명보험 특별경영고문, 이석현 현대해상화재보험 대표이사, 이완삼 삼성생명 부사장, 김동욱 현대자동차 부사장, 여명희 LG유플러스 부사장 등 기업인 40여명이 참석했다.

이찬진 금융감독원 원장은 '최근 금융환경 변화와 앞으로의 금융감독 방향'이라는 강연을 통해 "최근 금융시장은 변동성 확대, 디지털 금융 확산 등 복합적인 구조변화가 진행되고 있다"며 "2026년도 금융감독 정책은 AI 등 혁신을 통한 경제 성장을 뒷받침하면서도 금융시장 안정 등을 통해 궁극적으로 금융소비자 보호를 달성할 것"이라고 강조했다.

이찬진 금융감독원장이 17일 서울 강남구 서울본부세관에서 열린 초국가범죄 범죄자금 반출입, 자금세탁 근절을 위한 업무협약식에 참석, 모두 발언을 하고 있다. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

특히 그는 ▲생산적 금융을 통한 경제 성장 지원 ▲가계·기업부채 등 구조적 리스크 관리를 통한 금융시장 안정 ▲불공정거래 근절 및 지배구조 선진화 ▲IT(정보기술) 보안, 가상자산에 대한 감독체계 정비 ▲사전예방적 소비자보호로의 패러다임 전환 등의 주요과제를 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.

아울러 "기업 활동을 위축시키지 않는 범위 내에서 시장 규율을 확립하며, 실질적인 금융소비자 보호를 달성해나가겠다"며 "공정하고 신뢰 받는 금융시장을 구축하겠다"고 말했다.

진옥동 대한상의 금융산업위원장은 인사말을 통해 "중동 지역 분쟁으로 대외 불확실성이 확대되는 상황에서, 금융사들은 정부와의 긴밀한 협력을 통해 외환시장 안정에 기여하고 원활한 자금 공급으로 실물 경제를 뒷받침해야 한다"며 "예금에서 자본시장으로의 머니 무브가 가속화되는 만큼, 거래 편의성 제고와 더불어 불완전판매 예방 등 금융소비자보호에 더욱 만전을 기해야 한다"고 말했다.

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특히 "감독은 시장과 대립하는 개념이 아니라 시장 신뢰를 높이는 기반이며, 예측 가능한 정책 환경이 조성될 때 기업의 투자와 자본시장 참여도 더욱 활발해질 수 있다"며 "내부통제 및 소비자보호는 신뢰와 직결되는 만큼 기업 문화로 정착되어야 한다"고 덧붙였다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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