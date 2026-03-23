젠슨황도 반한 'K메모리' [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①[마켓]젠슨황도 반한 'K메모리'…삼성·SK의 HBM4 위상
②[원자재]카타르, LNG 공급 계약 '불가항력' 가능성 비춰
③[방산]승승장구 K방산 기초체력은 아직
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Top3 NEWS
■ 젠슨황도 반한 'K메모리'…삼성·SK의 HBM4 위상
○삼성 '베라 루빈' 핵심 솔루션 실물 공개
○젠슨황 언급한 '그록' 웨이퍼 앞 인산인해
○SK, HBM4 내부 모형 전시로 기술 과시
○젠슨황 언급한 '그록' 웨이퍼 앞 인산인해
○SK, HBM4 내부 모형 전시로 기술 과시
■ 카타르, LNG 공급 계약 '불가항력' 가능성 비춰
○LNG 수출량의 17% 손상
○설비 복구에 3~5년 걸려
○전쟁 기간 복구 작업 차질
○설비 복구에 3~5년 걸려
○전쟁 기간 복구 작업 차질
■ 승승장구 K방산 기초체력은 아직
○미흡한 수출 금융 지원이 걸림돌
○독일 등 선진국은 금융 보증 지원
○국회, 수은 자본금 한도 25조 증액
○독일 등 선진국은 금융 보증 지원
○국회, 수은 자본금 한도 25조 증액
1분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"수출하지 말고 우리가 먹자" 뒤늦게 인기 폭발…...
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