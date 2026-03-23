젠슨황도 반한 'K메모리' [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①[마켓]젠슨황도 반한 'K메모리'…삼성·SK의 HBM4 위상

②[원자재]카타르, LNG 공급 계약 '불가항력' 가능성 비춰

③[방산]승승장구 K방산 기초체력은 아직

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Top3 NEWS

■ 젠슨황도 반한 'K메모리'…삼성·SK의 HBM4 위상 ○삼성 '베라 루빈' 핵심 솔루션 실물 공개

○젠슨황 언급한 '그록' 웨이퍼 앞 인산인해

○SK, HBM4 내부 모형 전시로 기술 과시

■ 카타르, LNG 공급 계약 '불가항력' 가능성 비춰 ○LNG 수출량의 17% 손상

○설비 복구에 3~5년 걸려

○전쟁 기간 복구 작업 차질

■ 승승장구 K방산 기초체력은 아직 ○미흡한 수출 금융 지원이 걸림돌

○독일 등 선진국은 금융 보증 지원

○국회, 수은 자본금 한도 25조 증액

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