

내달 1일부터 12일까지 '랜더스 쇼핑페스타'

이마트·신세계百·쓱닷컴·G마켓 등 계열사 동참

슈퍼스타템·랜슐랭 가이드 등 혜택·재미 동시에

본 행사 앞서 생필품 최대 60% 할인 혜택도

신세계그룹은 다음 달 1일부터 12일까지 상반기 최대 쇼핑 축제 '랜더스 쇼핑페스타(랜쇼페)'를 개최한다고 23일 밝혔다.

올해 6회차를 맞은 랜쇼페는 이마트 이마트 close 증권정보 139480 KOSPI 현재가 100,700 전일대비 6,300 등락률 +6.67% 거래량 399,263 전일가 94,400 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 유통업계 주총 시즌 개막…'집중투표제' 손질로 주주친화 강화(종합) 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? 스팀다리미가 4980원…이마트, '5K PRICE' 상품 353종 확대 전 종목 시세 보기 , 신세계 신세계 close 증권정보 004170 KOSPI 현재가 344,000 전일대비 8,500 등락률 +2.53% 거래량 60,526 전일가 335,500 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 "매출 500% 뛰었어요" 한국인도 외국인도 우르르…BTS 공연에 인근 편의점 '활짝' 신세계百 강남점, 신세계마켓 1주년 고객 감사제…제철 식품 특가 유통업계 주총 시즌 개막…'집중투표제' 손질로 주주친화 강화(종합) 전 종목 시세 보기 백화점, SSG닷컴, G마켓 등 신세계그룹 주요 계열사가 모두 참여하는 행사로 고객 혜택과 온·오프라인의 쇼핑 경험을 확장하는 데 초점을 맞췄다. 올해는 그룹 각 계열사의 경쟁력을 집약해 구성한 '슈퍼스타템' 16종을 새롭게 선보인다. 슈퍼스타템은 랜쇼페 기간 동안 가장 강력한 혜택을 담은 각 계열사의 핵심 상품으로, 인기 먹거리부터 라이프스타일까지 폭넓게 구성한 것이 특징이다.

신세계그룹 로고. 신세계그룹 제공 AD 원본보기 아이콘

대표적으로 이마트는 안심, 등심, 채끝 등 정통 스테이크 상품을 선보이는 신규 브랜드 '헤비 앤 텐더'를 40% 할인된 가격에 판매한다. 신세계백화점은 럭셔리 라이프스타일 큐레이션 공간 '트웰브'의 상품과 신세계 암소한우 특가 등 다채로운 상품을 특별 기획해 선보일 예정이다.

편의점 이마트24는 손종원 셰프와 협업한 간편식 7종을 출시하고 랜쇼페 기간 동안 스페셜 페어링 증정 행사를 진행한다. 스타벅스는 한국야구위원회(KBO) 리그와 공식 협업해 기획한 컬래버레이션 상품을 선보인다. 신세계까사는 프리미엄 안마의자 '캄포 레스트 마사지 리클라이너'를, G마켓은 '로보락 로봇 청소기'를 역대급 혜택가로 각각 준비했다.

더불어 신세계그룹 전 계열사의 먹거리와 특가 혜택을 총망라한 온라인 페이지 '2026 랜슐랭 가이드'를 공개해 쇼핑 편의성과 재미를 동시에 높인다. 신세계백화점에서는 스위트델리, 푸드마켓, 식당가, 와인 등 푸드존에서 사용할 수 있는 최대 30% 할인 쿠폰팩을 제공한다. 조선호텔앤리조트에서는 더 그레이트 홍연, 나인스게이트, 팔레드 신 등 주요 레스토랑의 파인다이닝 시즌 코스를 최대 20% 할인한다.

신세계그룹 랜더스 쇼핑페스타 포스터. 신세계그룹 제공 원본보기 아이콘

노브랜드 버거에서 새롭게 출시하는 'NBB 어메이징 더블 랜쇼페 에디션 세트'는 4700원에 제공하며, SSG닷컴에서는 참외, 포도, 한우 등 인기 신선식품을 최대 40% 할인된 가격에 선보인다. 이 밖에도 제철 먹거리부터 패션, 가전 등 인기 상품 170여종을 특별 할인가에 선보이는 '스타템'과 봄 시즌 클리어런스 세일도 함께 진행할 예정이다. SSG닷컴은 랜쇼페 기간 동안 쓱7클럽 멤버십 회원만을 대상으로 약 100여종의 상품을 회원 전용 특가에 선보인다.

사전 프로모션도 전개한다. 이마트는 오는 26일부터 31일까지 '미리보는 랜더스 쇼핑 페스타' 행사를 통해 신세계포인트 적립 시, 주요 상품을 최대 60% 특가에 선보인다. 28일과 29일에는 인천SSG랜더스필드에서 이마트, 이마트24, SSG닷컴 등 주요 계열사가 참여하는 팝업스토어도 만나볼 수 있다.

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신세계그룹 관계자는 "올해 랜쇼페는 고객이 단번에 체감할 수 있는 혜택의 강도를 한층 끌어올린 것이 가장 큰 특징"이라며 "단순한 가격 할인을 넘어 고객의 일상에 즐거움을 더하는 그룹 차원의 통합 마케팅을 지속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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