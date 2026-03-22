22일 예비후보 등록 마쳐

3대 대전환·기본장성 제시

"준비된 군수" 지지 호소

박노원 전 청와대 행정관이 22일 장성군선거관리위원회를 찾아 예비후보로 공식 등록했다. 박노원 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

박노원 전 청와대 행정관이 22일 장성군수 선거 예비후보로 공식 등록하고 본격적인 선거 운동에 돌입했다.

박 예비후보는 이날 장성군선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록을 마친 뒤 "더 이상 머뭇거릴 시간이 없다. 과감한 결단과 실행력으로 멈춰선 장성을 깨우고 '장성 대전환'을 이뤄내겠다"고 출마 변을 밝혔다.

그는 청와대 행정관과 행정안전부, 더불어민주당 중앙당 부대변인을 역임하며 쌓은 국정 경험과 장성군 부군수로 재직하며 얻은 지방행정 경험을 자신의 핵심 경쟁력으로 꼽았다.

주요 공약으로는 산업·경제·도시 분야의 '3대 대전환'과 기본소득·기본돌봄·기본기회를 보장하는 '기본장성' 실현을 제시하며, 튼튼한 사회적 안전망 구축을 약속했다.

박 예비후보는 "청와대와 중앙정부, 민주당 중앙당을 거치며 쌓은 탄탄한 네트워크가 가장 큰 무기"라며 "장성 부군수로서 파악한 지역의 묵은 과제들을 중앙의 힘을 지렛대 삼아 속도감 있게 돌파하겠다"고 강조했다.

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이어 "장성은 스스로 기회를 쟁취하는 공격수가 되어야 한다"며 "장성을 대한민국 지방 부활의 상징으로 만들 '준비된 군수' 박노원과 함께해 달라"고 지지를 호소했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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