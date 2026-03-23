일반부 숏폼 영상에 AI 활용 허용

5월 29일까지 온라인 접수

만인의총관리소는 정유재란 남원성 전투에서 순절한 만인의사를 기리는 추모 공모를 5월 29일까지 진행한다고 23일 밝혔다. 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있으며, 공모전 누리집을 통해 참가 신청서와 작품을 받는다.

올해 공모의 가장 큰 특징은 신기술 도입이다. 일반부(개인 또는 5인 이하 팀)를 대상으로 한 숏폼 부문에서 생성형 인공지능(AI) 활용을 허용한다. 영상 제작의 기술적 장벽을 낮추고 출품작의 질적 향상을 유도한다. 초·중·고등학생을 대상으로 한 학생부는 기존처럼 그림과 글짓기(시) 부문으로 나누어 접수한다.

소재는 1597년 정유재란 당시 최대 격전지였던 남원성의 역사적 사실이다. 일본군 5만여 명에 맞서 끝까지 항전하다 전사한 조·명 연합군과 의병, 백성 등 1만여 명의 숭고한 희생을 조명하면 된다.

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만인의총관리소는 외부 전문가 심사를 거쳐 7월 중 수상작을 선정한다. 결과는 수상자에게 개별 통보한다. 최종 선정작은 만인의총역사문화관 현장 갤러리와 공모전 누리집에서 동시에 전시한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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