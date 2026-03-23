생성형 AI로 '만인의사' 기린다…만인의총관리소 추모 공모
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
일반부 숏폼 영상에 AI 활용 허용
5월 29일까지 온라인 접수
만인의총
AD
만인의총관리소는 정유재란 남원성 전투에서 순절한 만인의사를 기리는 추모 공모를 5월 29일까지 진행한다고 23일 밝혔다. 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있으며, 공모전 누리집을 통해 참가 신청서와 작품을 받는다.
올해 공모의 가장 큰 특징은 신기술 도입이다. 일반부(개인 또는 5인 이하 팀)를 대상으로 한 숏폼 부문에서 생성형 인공지능(AI) 활용을 허용한다. 영상 제작의 기술적 장벽을 낮추고 출품작의 질적 향상을 유도한다. 초·중·고등학생을 대상으로 한 학생부는 기존처럼 그림과 글짓기(시) 부문으로 나누어 접수한다.
소재는 1597년 정유재란 당시 최대 격전지였던 남원성의 역사적 사실이다. 일본군 5만여 명에 맞서 끝까지 항전하다 전사한 조·명 연합군과 의병, 백성 등 1만여 명의 숭고한 희생을 조명하면 된다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"수출하지 말고 우리가 먹자" 뒤늦게 인기 폭발…...
AD
만인의총원본보기 아이콘
만인의총관리소는 외부 전문가 심사를 거쳐 7월 중 수상작을 선정한다. 결과는 수상자에게 개별 통보한다. 최종 선정작은 만인의총역사문화관 현장 갤러리와 공모전 누리집에서 동시에 전시한다.
이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>