국립해양유산연구소, 초등생 대상 '해양유산 그림 공모전'

한국수중발굴 50주년 기념

27일부터 우편·방문 접수

국립해양유산연구소는 한국수중발굴 50주년을 기념해 오는 27일부터 다음 달 10일까지 전국 초등학생을 대상으로 '어린이 해양유산 그림그리기 공모전'을 개최한다.

주제는 '내가 그리는 신비한 바닷속 해양유산'이다. 크레파스, 색연필, 수채화 물감 등으로 8절지에 그린 작품을 받는다. 참가 희망자는 연구소 누리집에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤, 완성한 그림과 함께 우편이나 방문으로 제출하면 된다.

심사는 저학년(1~3학년)과 고학년(4~6학년)으로 나눠 진행한다. 다음 달 20일 연구소 누리집을 통해 최종 수상작을 발표한다.

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시상식은 5월 5일 어린이날에 연다. 총 일흔두 명에게 대상(국가유산청장상), 최우수상(국립해양유산연구소장상) 등 상을 수여한다. 해당 작품은 대형 현수막으로 제작해 대중에 공개한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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