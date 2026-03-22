전남 함평군이 지난 9~19일 함평군 농업기술센터에서 농특산물을 활용한 '함평 두바이 쫀득쿠키 원데이 클래스' 교육을 진행했다. 전남 함평군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 함평군이 농특산물을 활용한 '함평 두바이 쫀득쿠키 원데이 클래스' 교육을 성황리에 마무리했다.

함평군은 22일 지역 농특산물을 활용한 '함평 두바이 쫀득쿠키 원데이 클래스' 교육을 지난 9~19일 함평군 농업기술센터 플라워푸드교육장에서 총 4회에 걸쳐 진행했다고 22일 밝혔다.

최근 디저트와 이색 식품에 대한 관심이 높아진 가운데, 모집 초기부터 교육 신청이 빠르게 마감되는 등 군민들의 체험·실습 중심 식문화 교육에 대한 수요가 증가하고 있음을 실감케 했다.

군은 전문 강사를 초빙해 함평의 대표 농산물인 딸기와 쑥을 활용한 차별화된 레시피를 개발해 선보였으며, 이를 바탕으로 함평만의 특색을 담은 '두바이 쫀득쿠키' 교육을 운영했다.

특히 이번 교육은 지역 농산물에 새로운 감각을 더해 최근 경향을 반영한 디저트로 재해석했다는 점에서 의미를 더했다. 함평 농특산물의 활용 가능성과 상품성을 한층 넓히는 계기가 됐다.

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문정모 함평군 농업기술센터 소장은 "함평의 딸기와 쑥 등 지역 농특산물을 활용해 함평만의 특색 있는 디저트를 선보였다는 점에서 이번 교육의 의미가 크다"며 "앞으로도 지역 자원을 활용한 차별화된 식문화 교육을 지속 발굴·운영해 군민들에게는 새로운 배움의 기회를, 지역 농업에는 새로운 부가가치를 더할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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