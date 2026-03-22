제1차 청렴 추진단 회의 개최

간부 청렴 시책 추진 동력 확보

경북 칠곡군은 지난 20일 2026년도 종합청렴도 1등급 도약을 위해 제1차 청렴 추진단 회의를 개최했다.

청렴 추진단은 군수를 단장으로 부군수, 국장, 실 과장 총 26명으로 구성된 청렴회의체로, 2026년도 반부패 청렴 정책 추진계획 공유·논의 회의, 추진과제 이행점검 회의, 이행 결과 보고 회의 총 3회에 걸쳐 운영할 계획이다.

2026년도 반부패 청렴 정책 추진계획 공유·논의 회의 진행 중/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 회의에서는 2025년도 종합청렴도 평가 결과, 2026년도 공공기관 종합청렴도 평가 계획, 2026년도 칠곡군 반부패 청렴 정책 추진계획에 대한 보고 및 논의가 이루어졌으며, 칠곡군은 구성원 모두가 관심을 갖고 함께 참여하는 것을 올해 추진과제의 핵심으로 정했다.

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김재욱 칠곡군수는 "청렴도는 군민이 우리 기관을 신뢰할 수 있는 가장 기본적인 지표"라며 "간부들이 청렴 시책 추진 동력을 확보하기 위해 관심을 갖고 최선을 다해주기를 바란다"고 당부했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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