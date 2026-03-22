상품권 발행·금융지원·디지털 전환 등 전주기 지원체계 구축

비용 부담 완화부터 자생력 강화까지 단계별 정책 연계



경남 사천시는 경기침체와 소비 위축, 고물가 등 복합적인 경제 여건 속에서 어려움을 겪는 소상공인의 경영 안정을 지원하기 위해 '2026년 소상공인 지원사업'을 본격 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 금융, 경영환경 개선, 디지털 전환, 마케팅, 복지 등 경영 전반을 포괄하는 종합 지원체계로 설계됐으며, 지역 상권 회복과 지속 가능한 경제 구조 구축에 초점을 맞추고 있다.

우선 지역 내 소비 촉진을 위해 총 200억원 규모의 '사천 사랑 상품권'을 발행한다. 지류와 모바일 방식으로 병행 운영되며, 10% 할인 혜택과 함께 1인당 월 최대 40만원까지 구매가 가능하다.

명절 등 소비 집중 시기에는 구매 한도를 탄력적으로 조정해 소비 진작 효과를 높일 계획이다. 이를 통해 지역 자금의 외부 유출을 최소화하고 골목상권 중심의 매출 확대를 유도한다는 방침이다.

금융 지원도 확대된다. 경남신용보증재단의 보증서를 발급받은 소상공인을 대상으로 총 105억원 규모의 육성자금을 지원하며, 약 210개 업체가 대상이다. 업체당 최대 5000만원까지 융자가 가능하고, 연 2.5% 이자를 2년간 지원하는 이차보전 방식으로 운영해 금융 부담을 완화할 계획이다.

경영환경 개선과 디지털 전환 지원도 병행된다. 점포 인테리어, 간판 교체, 입식 테이블 설치 등 환경 개선 비용을 최대 200만원까지 지원하고, 키오스크 등 디지털 기기 도입 비용도 동일한 수준으로 지원한다. 이는 소비 트렌드 변화에 대응하고 서비스 경쟁력 향상을 유도하기 위한 조치다.

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소상공인의 비용 부담 완화를 위한 생활 밀착형 지원도 포함됐다. 마케팅 비용은 최대 50만원까지 지원되며, 카드수수료 지원사업을 통해 전년도 카드 매출액의 0.5%를 환급(최대 30만 원)한다. 또한 연 매출 3억원 이하 사업자를 대상으로 최대 60만원의 임차료를 지원해 고정비 부담을 낮출 계획이다.

맞춤형 컨설팅 지원사업도 운영된다. 전문 컨설턴트가 사업장을 방문해 경영 진단과 개선 전략을 제시하며, 매출 증대와 운영 효율화 방안을 지원한다. 해당 사업은 총 2400만원 규모로 29개 업체를 대상으로 추진된다.

사회안전망 강화를 위한 정책도 병행된다. 노란우산공제 신규 가입 소상공인에게 최대 24만원의 희망 장려금을 지원해 폐업 및 노후 위험에 대비할 수 있도록 하고, 착한가격업소 39개소에는 상수도 요금 및 운영 물품을 지원해 물가 안정과 공공성 유지에 기여할 계획이다.

사천시는 이번 사업을 통해 소비 촉진, 비용 절감, 경영환경 개선, 미래 대응까지 이어지는 전주기 지원체계를 구축하고, 사업 간 연계를 강화해 정책 효과를 높인다는 방침이다.

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시 관계자는 "소상공인은 지역경제의 핵심 기반"이라며 "현장 수요를 반영한 실효성 있는 지원을 통해 안정적인 경영과 지속 가능한 성장을 지원하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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