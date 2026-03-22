'투어링 K-아츠' 사업 일환… 베를린 시작으로 헝가리 순회

실크 산업·유등 역사 결합한 체험형 전시 콘텐츠 구성



경남 진주시와 진주 문화관광재단은 독일 베를린 주독일한국문화원에서 「한국의 빛-진주 실크 등」 전시를 오는 25일부터 5월 26일까지 개최한다고 밝혔다.

이번 전시는 문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원이 추진하는 '2026 투어링 K-아츠(Touring K-Arts)' 사업의 일환으로, 진주의 전통 실크 산업과 유등 문화를 해외에 소개하기 위해 기획됐다.

순회 전시는 독일 베를린을 시작으로 6월에는 헝가리 현지 한국문화원에서도 이어질 예정이다.

진주는 국내 대표 실크 생산지로, 이번 전시에서는 실크 소재를 활용한 다양한 등(燈) 작품을 통해 지역 전통 산업의 예술적 가치를 강조한다.

진주시, ‘한국의 빛’ 진주 실크등(燈), 유럽을 밝힌다 포스터. AD 원본보기 아이콘

전시장에는 수천 개의 실크 등을 활용한 공간 연출이 적용되며, 빛과 색의 조화를 체험할 수 있는 몰입형 환경으로 구성된다.

또한 대형 실크 등 설치 작품과 함께 관람객 참여형 촬영 공간을 마련하고, 거울과 조명을 활용한 입체적 연출을 통해 전시 체험 요소를 강화했다.

전시는 공예 작품 전시에 그치지 않고 진주의 역사·문화적 배경을 함께 전달하는 데 중점을 둔다. 특히 '대한민국 글로벌 축제'로 선정된 진주남강유등축제의 기원과 유등 문화의 형성 과정을 소개할 계획이다.

유등은 임진왜란 당시 진주성 전투에서 군사 통신 수단으로 활용된 이후, 현재는 평화와 추모의 상징으로 발전한 문화 자산이다.

전시 기간에는 관람객 참여 프로그램도 운영된다. 방문객은 실크 등 제작 체험을 통해 전통 공예 과정을 직접 경험할 수 있으며, 실크 소재 기념품 전시 및 판매도 병행된다. 아울러 전시 관련 SNS 참여 이벤트를 통해 관람객 참여를 유도할 계획이다.

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진주 문화관광재단 관계자는 "이번 전시는 지역 전통 산업과 문화자원을 결합한 콘텐츠를 해외에 소개하는 사례"라며 "향후에도 국제 문화교류와 관광 콘텐츠 확산을 지속 추진할 계획"이라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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