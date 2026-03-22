이름·디자인·식재까지 시민이 직접 조성한 특별한 공간

화성시 "지속 가능한 시민 참여형 정원"

경기 화성특례시(시장 정명근)가 지난 21일 동탄여울공원 음악분수 인근에서 시민 참여로 완성된 17개소의 화성특별정원 조성을 축하하는 기념행사를 열었다.

정명근 화성특례시장(가운데)이 21일 동탄여울공원에서 화성특별정원에 아이와 함께 꽃을 심고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 '보타닉가든 화성'이 지향하는 시민 참여형 공공정원 사업의 시작을 알리는 자리로, 시민이 정원의 주인이 돼 직접 가꾸는 새로운 정원문화 모델을 정립했다는 점에서 의의가 있다.

이번에 조성된 화성특별정원은 동탄여울공원 내 지정 구역에 개소당 9~12㎡ 규모로 총 17개소가 설치됐다. 참가자들은 팀별로 정원 이름을 정하고 식재 디자인을 직접 구상했다. 초화류 색감과 높이, 개화 시기 등을 고려해 식재 위치를 배치하는 등 창의적인 설계를 반영했으며, 행사 당일 디자인 안에 따라 직접 식재를 마쳐 정원을 완성했다. 조성이 완료된 화성특별정원은 동탄여울공원을 찾는 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.

정명근 화성특례시장(가운데)이 지난 21일 동탄여울공원에서 특별정원 조성을 기념하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

이날 행사에는 정명근 화성특례시장을 비롯해 배정수 화성특례시의회 의장, 곽상욱 화성특별정원 특별자문위원, 도·시의원, 화성특별정원단, 시민참여단 등이 참석했다. 행사는 개회 및 내빈 소개, 기념사와 축사, 기념 촬영, 시민 식재 행사 순으로 진행됐다.

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정명근 화성특례시장은 "화성특별정원은 처음부터 끝까지 시민의 손으로 직접 완성한 화성특례시의 소중한 녹지 자산이자 화합의 공간"이라며 "어린아이들부터 성인까지 온 가족이 함께 정원을 가꾸며 화성의 푸른 미래를 만들어가는 모습에서 보타닉가든 화성의 진정한 의미를 찾을 수 있었다"고 밝혔다.

정명근 화성특례시장(두번째 줄 가운데)과 시민들이 동탄여울공원에서 화성특별정원 조성을 기념하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

이어 "앞으로 국제 작가 정원과 유리온실 등 이어지는 사업을 내실 있게 추진해 '보타닉가든 화성'이 명실상부한 녹색 랜드마크로 자리매김할 수 있도록 시정 역량을 집중하겠다"고 덧붙였다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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