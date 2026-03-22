2025년 국어진흥 성과 공유

2026년 계획안 집중적 논의



경남 창원특례시는 시청 제2별관 회의실에서 '2026년 창원시 국어진흥위원회 정기회의'를 개최했다.

2026년 국어진흥위원회 정기회의 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

국어진흥위원회는 올바른 공공언어 사용을 촉진하고, 국어의 발전과 보전에 관한 사항을 자문·심의하는 기구다. 위원회는 국어·한글 관련 단체, 국어학과 교수, 국어 교사, 기자, 시의원 등 총 8명의 위원으로 구성돼 있다.

지난 20일 열린 회의에서는 2025년 창원시 국어진흥 추진 성과를 공유하고, 2026년 국어진흥 계획안에 대해 심도 있게 논의했다. 2026년 창원시 국어진흥 계획안에는 ▲주요 정책사업 명칭 사전협의 활성화 ▲한글사랑·바른말쓰기 만화(웹툰)·표어 공모전 ▲아름다운 지역어 카드뉴스 제작·게시 등 신규 사업을 비롯해 ▲직원 대상 올바른 우리말 쓰기 교육 ▲한글 경조사 봉투 제작·배포 ▲창원시 영자신문 내 '알쏭달쏭 재밌는 한국어' 연재 등의 기존 사업 내용이 포함됐다.

회의에서는 시민의 국어 사용 환경을 한층 더 개선하고 우리말을 지키기 위한 여러 정책 방향을 두고 위원들이 다양한 의견을 교환했으며, 특히 시민들의 참여를 넓히기 위한 홍보 확대의 중요성이 강조됐다.

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이동호(공보관) 국어책임관은 "2026년은 주시경 선생 탄생 150돌, 훈민정음 반포 580돌, 한글날 제정 100돌을 맞는 뜻깊은 해"라며 "국어진흥위원회와 협력해 공공언어의 품질을 높이고, 시민 참여 기반의 국어진흥 정책을 꾸준히 이어가겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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