지난해 예산보다 56억 증액

5만9천톤 순감소관리 추진

150톤급 신규 정화선 설계 착수

AI·드론 활용 관리 강화 계획도

전남도는 올해 441억의 예산을 투입, 해양쓰레기 5만 9,000톤을 수거할 방침이다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 올해 해양쓰레기 저감을 위해 전년보다 56억 원 늘어난 역대 최대 규모인 441억 원을 들여 '발생-수거-처리' 전주기 관리체계를 구축한다. 해양쓰레기 현존량을 줄이는 순감소 정책의 일환이다.

22일 전남도에 따르면 전남은 전국 해안선의 44%, 도서의 64%를 보유한 지리적 특성상 해양쓰레기 발생량이 연간 4만 6,000t으로 전국 최대 수준(56%)을 차지하고 있다.

전남도는 이러한 문제점을 개선하기 위해 단순 수거 중심 정책에서 벗어나 해양쓰레기 현존량을 줄이는 순감소 관리체계 구축을 추진 중이다.

실제 지난해 연간 발생량(4만 6,000t)을 상회하는 5만 2,000t(발생량 대비 112%)의 쓰레기를 수거하며 수거량이 발생량을 처음으로 앞지르는 성과를 거뒀다. 올해 수거 목표는 5만 9,000t이다.

전남도는 ▲육·해상 발생원 관리 강화 ▲효율적 수거와 재활용 기반 구축 ▲도민 참여와 유관기관 협력 등 3대 전략을 중심으로 사업을 추진한다.

먼저 육·해상 발생원 관리를 강화해 해양폐기물 유입을 차단한다. 영산강 등 주요 하구에 쓰레기 차단막 설치를 확대해 육상 쓰레기의 해양 유입을 선제적으로 방어할 계획이다. 폐어구의 자발적 회수를 돕는 어구 보증금제(21억 원)와 인증 부표 보급(342억 원) 사업을 통해 해상 발생원 관리도 강화한다. 신안·완도 등 외국 쓰레기 다량 유입 지역에는 AI와 드론을 활용한 시계열 모니터링 시스템을 도입해 수거 사각지대까지 과학적으로 관리할 방침이다.

효율적 수거 체계와 관리 인프라도 고도화한다. 국회 심의 과정에서 5억 원 증액된 취약 해안 폐기물 대응 사업을 통해 바다 환경지킴이를 확대 배치해 촘촘한 상시 수거망을 강화한다. 선령 28년으로 노후화된 도 정화선을 대체할 150톤급 최신형 다목적 정화선(75억 원 규모)의 실시설계를 올해 완료하고 오는 2028년까지 건조할 계획이다.

도민 참여와 유관기관 협력을 통해 자원순환을 확대한다. 공공 집하장과 연계를 강화해 폐그물·로프 재활용량을 지난해 20t에서 200t으로 10배 확대할 계획이다.

이와 함께 매월 '연안 정화의 날'을 운영해 도민 참여를 확대하고, 해양환경공단 등 유관기관과 협력한 교육을 통해 해양 보전에 대한 범도민 인식을 높일 계획이다.

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박영채 전남도 해양수산국장은 "전남 바다는 대한민국 수산물의 보고이자 미래 자산이다"며 "역대 최대 예산을 들여 해양쓰레기 현존량을 확실히 줄이고 도민이 체감하는 깨끗한 바다를 만들겠다"고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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