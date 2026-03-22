5대 은행 원화 대출 연체율 두달 사이 0.1%p↑

금리가 빠르게 오르면서 자영업자와 중소기업 등 취약 차주의 상환 부담이 빠르게 커지고 있다. 연체율이 전반적으로 상승하는 가운데, 특히 중소기업 부문의 건전성 악화가 두드러지는 모습이다.

22일 금융권에 따르면 5대 은행(KB·신한·하나·우리·NH농협)의 2월 말 기준 전체 원화 대출 연체율(1개월 이상 연체) 단순평균은 0.46%로 집계됐다. 이는 지난해 12월 말 0.36%와 비교해 두 달 사이 0.1%포인트 상승한 수준이다.

대출 주체별로 보면 취약 차주가 몰린 부문에서 상승폭이 더 크게 나타났다. 가계 연체율은 0.35%로 지난해 말보다 0.05%포인트 올랐고, 대기업은 0.11%로 0.08%포인트 상승했다. 반면 중소기업 연체율은 0.67%로 0.17%포인트 뛰며 가장 큰 상승폭을 기록했다. 전체 기업 연체율 역시 0.56%로 0.15%포인트 상승했다. 금리 상승과 경기 부진의 영향을 직접적으로 받는 자영업자·소상공인이 포함된 중소기업 부문의 부담이 집중되는 양상이다.

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자산 건전성을 나타내는 고정이하여신(NPL) 비율도 같은 흐름을 보였다. 5대 은행의 2월 말 기준 전체 원화 대출 NPL 비율은 0.40%로, 지난해 말 0.34% 대비 0.06%포인트 상승했다. 이 가운데 중소기업 NPL 비율은 0.48%에서 0.60%로 0.12%포인트 오르며 증가폭이 가장 컸다. 이는 취약 차주 중심으로 부실 위험이 빠르게 확대되고 있음을 보여준다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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