“아이 함께 키워요”…광주 ‘100인의 아빠단’ 23일부터 선착순 모집

3세부터 초등 2학년 자녀 둔 아빠 100명 대상

육아 교육·체험 프로그램·온라인 커뮤니티 활동 참여

광주시가 아빠들의 육아 참여 확대를 위해 '광주 100인의 아빠단' 참여자 100명을 오는 23일부터 선착순 모집한다.

광주시와 인구보건복지협회 광주전남지회는 아빠들의 육아 참여를 활성화하고 가족 친화적 양육 문화를 확산하기 위해 '2026년 제8기 광주 100인의 아빠단'을 운영한다고 22일 밝혔다.

대상은 광주시에 거주하는 3세부터 초등학교 2학년(2018~2023년생) 자녀를 둔 아빠 100명이다. 참여자들은 전문가 강의와 체험형 프로그램, 온라인 커뮤니티 활동 등을 통해 자녀 양육에 필요한 정보와 경험을 공유하게 된다.

특히 초보 아빠들이 겪는 양육 과정의 어려움을 해소하고 일상 속 육아 참여를 확대하는 데 목적이 있다.

선발된 참여자에게는 육아 관련 교육 콘텐츠와 가족 참여형 체험 프로그램 참여 기회가 제공되며 우수 활동자에게는 소정의 혜택도 주어진다.

참여를 희망하는 아빠는 네이버 카페 '100인의 아빠단' 공식 커뮤니티 광주 게시판이나 안내문에 포함된 QR코드를 통해 신청할 수 있다. 모집 기간은 3월23일부터 4월5일까지다.

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최경화 광주시 여성가족국장은 "아빠의 육아 참여는 아이의 건강한 성장과 가족의 행복을 위한 중요한 출발점"이라며 "이번 프로그램을 통해 육아 참여 문화가 더욱 확산되기를 기대한다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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