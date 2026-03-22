경북도 주관 기념행사서 수상

2년 연속 최우수 성과

수도요금 현실화율·보급률·유수율 등 고른 개선

노후 관망 정비·시설 현대화 지속

안정적 물공급 기반 강화

경북 구미시 상하수도사업본부는 지난 20일 강동문화복지회관 봉두 아트홀에서 열린 '2026년 세계 물의 날' 기념행사에서 경상북도 주관 우수기관 유공 표창을 수상했다. 지난해 최우수 기관상에 이어 2년 연속 성과로, 물관리 정책 전반의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

'세계 물의 날'은 물의 소중함과 수자원 보호의 중요성을 알리기 위해 국제연합(UN)이 지정한 기념일이다. 이번 평가에서 구미시는 상·하수도 관리의 체계성, 수질 개선 노력, 정책 추진 성과 등에서 고른 평가를 받았다.

'2026년 세계 물의 날' 기념행사에서 경상북도 주관 우수기관 유공 표창을 수상 기념촬영/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

특히 수도요금 현실화율, 상·하수도 보급률, 상수도 유수율 등 핵심 지표에서 안정적인 개선 흐름을 보이며 실질적인 운영 성과를 끌어낸 점이 주목된다. 이는 지속적인 시설 투자와 운영 효율화가 맞물린 결과로, 시민 체감형 물 서비스 품질을 높였다는 평가다.

구미시는 노후 상수관망과 하수관로 정비를 단계적으로 추진하고, 정수장 시설 개선 등 인프라 현대화에도 속도를 내고 있다. 물 공급의 안정성과 수질 안전성을 동시에 확보하기 위한 중장기 대응이다.

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김장호 구미시장은 "물은 시민 삶의 기반이 되는 핵심 자원"이라며 "지속가능한 물관리 정책을 통해 언제 어디서나 안심하고 사용할 수 있는 물 공급 체계를 구축해 나가겠다"고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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