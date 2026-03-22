중소기업 100억 운전자금 지원최대

소상공인 특례보증 병행 추진

10억·2년간 2.5% 이자 보전

최대 7000만원·2년간 3% 이자 지원

경북 구미시는 22일 중동 지역 정세 불안에 따른 글로벌 공급망 차질과 원자재 가격 상승 등으로 경영 애로가 우려되는 지역 중소기업과 소상공인을 지원하기 위해 긴급 경영안정 금융지원을 추진한다고 밝혔다.

이번 조치는 중동 사태 장기화 가능성에 대비해 자금 유동성 확보에 어려움을 겪는 기업과 소상공인의 금융 부담을 줄이고, 대외 경제 불확실성에 따른 피해를 최소화하기 위해 마련됐다.

구미시청 전경사진/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

중소기업의 경영안정을 위한 긴급경영안정 자금 지원이 추진된다. 지원 규모는 중소기업 운전자금 100억 원으로, 기업당 최대 10억 원 이내에서 융자를 지원하고 2년간 연 2.5%의 이차보전을 통해 이자 부담을 경감한다.

아울러 소상공인을 대상으로 특례보증사업을 병행 추진하여 업체당 최대 7000만원까지 대출을 지원하고, 2년간 3%의 이자를 지원한다. 지원 대상은 중동 정세 불안으로 직·간접적인 영향을 받은 관내 수출 중소기업과 소상공인이다.

중소기업 운전자금은 23일부터 구미시 기업지원 IT 포털을 통해 온라인으로 신청할 수 있으며, 시의 추천을 거쳐 협약 금융기관에서 융자가 실행된다. 소상공인 특례보증은 25일부터 신청 가능하며, 경북신용보증재단 구미지점 상담을 거쳐 보증서를 발급받은 뒤 협약 은행에서 대출을 실행할 수 있다.

김장호 구미시장은 "중소기업 긴급경영안정 자금 지원을 통해 대외 경제 불확실성에 신속히 대응하고, 지역 기업과 소상공인의 자금 유동성과 경영 안정에 실질적인 도움이 되길 기대한다"고 밝혔다.

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시는 향후 중동 사태 등 대외 경제 환경 변화에 따른 지역 기업과 소상공인의 피해 상황을 지속해서 모니터링하고, 필요시 추가 지원 대책도 검토할 방침이다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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