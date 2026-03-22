우리은행, 신규 개인신용대출도 금리 연 7%로 묶는다

우리은행이 개인신용대출 금리를 연 7% 이내로 제한하는 '금리 상한제'를 신규 대출까지 확대 적용한다. 경기 둔화와 물가 상승으로 취약계층의 금융 부담이 커지는 가운데 금리 상승기에도 이자 부담을 통제하는 조치다.

우리은행은 23일부터 개인신용대출 금리를 연 7% 이내로 제한하는 금리 상한 제도를 신규 대출까지 확대 시행하고, 중·저신용자의 금융 부담 완화를 위한 '우리 WON Dream 생활비대출'을 출시한다고 밝혔다. 이번 조치는 우리금융그룹의 '미래동반성장 프로젝트' 일환으로 추진되는 포용금융 확대 정책이다.

그동안 우리은행은 기존 대출을 연장하거나 재약정하는 고객에 한해 금리 상한을 적용해왔으나, 이번 제도 개편으로 신규 개인신용대출에도 동일한 기준을 적용한다. 예·적금, 신용카드, 청약저축 등 우리은행 거래를 1년 이상 유지한 고객이 신규 대출을 받을 경우 최장 1년, 최대 1회에 한해 금리를 연 7% 이하로 제한한다.

우리은행은 이번 금리 상한 확대 적용으로 약 1만건 이상의 대출이 혜택을 받을 것으로 보고 있다. 금리 변동성이 큰 환경에서도 차주의 금융비용을 일정 수준 내에서 관리할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

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아울러 저소득층의 긴급 생활자금 수요를 겨냥한 '우리 WON Dream 생활비대출'도 함께 선보인다. 해당 상품은 연 소득 2500만원 이하 근로소득자, 프리랜서, 주부 등을 대상으로 하며, 금융·통신·소액결제 정보 등을 반영한 대안신용평가를 활용해 신용평가 대상 범위를 CB 8등급까지 확대했다. 특히 증빙소득이 부족한 고객도 이용할 수 있도록 설계됐으며, 최대 1000만원까지 대출이 가능하다. 금리는 최저 연 4%대 후반에서 시작해 최고 연 7% 이내로 제한된다. 거치기간 3년을 포함해 최장 10년 분할상환 구조를 적용해 상환 부담도 낮췄다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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